عمل جراحی ترمیم دریچه میترال در مازندران انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا وفایی جراح این عمل اظهار داشت: بیمار 61 ساله با سابقه نارسایی شدید دریچه میترال و نارسایی شدید تریکوسپید قلب که با تنگی نفس ضعف و بیحالی همراه بود به این مرکز مراجعه کرد و برای اولین بار در مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل، عمل جراحی همزمان دریچه میترال و تریکوسپید قلب انجام گرفت.

وی افزود : با گذشت 15 ماه از راه افتادن بخش جراحی قلب در این مرکز پیش از 350 عمل قلب باز در این مرکز با موفقیت انجام که حدود 40 مورد آن عمل ترمیم دریچه با متدهای روز دنیا با نتایج بسیار عالی بود.

وفایی گفت: امروزه با توجه به نتایج خوب ترمیم در یچه نیاز به تعویض دریچه به علت نارسایی دریچه کمتر از گذشته است.

وی اظهار امیدواری کرد: با توجه به انجام عمل های موفقیت آمیز ترمیم دریچه امید است بتوان اقدام موثر و منطبق با شرایط روز دنیا در این مرکز به بیماران عزیز ارائه شود.

پیش تر چنین بیمارانی به تهران و خارج از کشور جهت اقدامات درمانی اعزام می شدند.