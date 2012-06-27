چهار محال و بختیاری در عرصه صنعت رو به رشد است

به گزارش خبرنگارمهر،علی اصغر عنابستانی بعد ازظهر چهارشنبه در همایش بزرگ روز ملی و تجلیل از صنعتگران، معدنکاران نمونه و پیشکسوتان نمونه بازار اظهار داشت: این استان با وجود همه سختی ها در هر سه عرصه روند رو به رشدی را دارد.

وی تصریح کرد: این استان در تولید، معدن و تجارت رشد خوبی را داشته است و شرایط این استان شرایط افتخار آمیزی است.

عنابستانی ادامه داد: در عرصه داخلی باید بیشتر به فکر بود و سعی شود همه شرایط تولید را به دست آورد.

وی با اشاره به اینکه پنج سال پیاپی عناوین سالها به شکلی به موضوع اقتصاد مربوط می شود، عنوان کرد: شرایط کشور در حوزه صنعتی شرایطی است که به سمت اصلاح پیش می رود.

عنابستانی با بیان اینکه ضربه ای که امروز شاید به جمهوری اسلامی وارد شود ضربه اقتصادی است، بیان داشت: انرژی هسته ای بهانه ای برای تحریم ها است.

وی اذعان داشت: دشمن از صلاح هسته ای ما نمی ترسد بلکه از وحدت و همبستگی این دولت ترس دارد که بدون توجه به دشمنی غرب و امریکا ایستاده و رو به جلو حرکت می کند.

عنابستانی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران اقتصاد پویا، بالنده و رو به جلو است، تاکید کرد: ایران از لحاظ اقتصاد در رده 17 دنیا است.

وی افزود: فشارهایی که به این کشور وارد می شود زیاد و سنگین است ولی با وجود تمام این فشار ها باید شرایط کشور را بهتر و آماده تر برای اقتصاد و تولید کرد.

1400 میلیارد تومان سرمایه گذاری صنعتی در چهار محال و بختیاری صورت گرفته است

استاندار چهار محال و بختیاری گفت: تولید پیش از پیش این استان بر افتخارات آن نیز می افزاید و باید موانع پیش رو این استان را بر طرف کرد تا در حوزه های مختلف اقتصاد، صنعت و علم کشور بتوان پیشرفت کرد.

علی اصغر عنابستانی با اشاره به اینکه موانع مختلف پیش رو را باید برطرف کرد، عنوان کرد: از مسائل کوچک مهم تا مسائل متعدد رایج باید برداشته شود تا بتوان در کار موفق شد.

وی ادامه داد: تمامی پروژه های این استان باید پیگیری شود تا به بهر برداری رسد و در این راه موانع را برطرف کرد و هیچگاه احساس خستگی نکنیم تا بتوان در این راه موفق شد.