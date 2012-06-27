صنعت و علم ایران هنوز با کشورهای صنعتی فاصله معنی داری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش صنعت و معدن استان که در سالن همایش مجتمع فرهنگی ورزشی میلاد شهرداری کرج برگزار شد، اظهار داشت: صنعت و علم هنوز با کشورهای صنعتی همچنان فاصله معنی داری دارد و 20 سال دیگر در مقابل نسل جدید نمی توانیم سر بالا بگیریم و بگوییم 240 هزار شهید تقدیم این نظام کرده ایم.



وی با بیان اینکه تولید و اشتغال زایی یک عبادت است، اضافه کرد: عبادتی به درد می خورد که بخشی از نیاز جامعه را بتواند به دوش بکشد و حل کند.



استاندار البرز افزود: همه مردم نمیتواند یک سرمایه گذار خوب باشند و انسان ها با یکدیگر تفاوت دارند و خداوند به یک فرد فرصتی می دهد بنابراین فرد دارای ایده و خلاقیت است و باید در جهت توسعه و رشد جامعه از آن استفاده کند.



استاندار البرز تصریح کرد:‌ امروز یکی از عمده ترین زیرساخت ها خود کفایی است که از واجب ترین کارها است که می تواند حکومت اسلامی را حفظ کند.



وی گفت:‌ حفظ حکومت اسلامی در گذشته با شهید دادن محقق شده است و امروز نیز از جنبه خودکفایی محقق خواهد شد.

حفظ نظام در گرو خود کفایی، تولید، صادرات و برنامه ریزی است

وی تاکید کرد: هیچ راهی برای تداوم نظام به غیر از خود کفایی، تولید و صادرات و برنامه ریزی و انجام زیرساخت های لازم وجود ندارد.



فرهادی با بیان اینکه نباید جزیره ای عمل کنیم، اضافه کرد: امروز هیچ یک از 192 کشور دنیا همانند ایران 15 همسایه ندارد و همه کشور ها زیر 15 کشور همسایه دارند و ایران تنها کشوری است که دارای 15 کشور همسایه است.



وی گفت:‌ ایران آب، کویر، چهار فصل و زیبایی های مختلف دارد و هم اکنون 36 میلیون هکتار زمین کشاورزی در ایران

وجود دارد که 14 میلیون هکتار آن قابل کشت است و این ها واقعاً سرمایه هستند.



استاندار البرز اظهار داشت: یک درصد جمعیت دنیا و هفت درصد منابع طبیعی دنیا در ایران است و اولین کشور از لحاظ ذخایر منابع طبیعی در دنیا هستیم.

