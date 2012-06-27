آموزشهای علمی و کاربردی در کشور توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی فیضی عصر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی گلستان گفت: دانشگاه جامع علمی و کاربردی این مسئولیت را پذیرفته تا هرم تحصیلی و آموزشی کشور را در سطح ماموریتهای کلان، توزیع فعالیتهای دانشگاهی به سمت هرم واقعی خودش هدایت کند.

وی عنوان کرد: این ماموریت نسبت به توسعه مهارتها و توانمندیهای فنی شکل گرفته است و در بحث توسعه مهارت، دانشگاه جامع با دانشگاه فنی و حرفه ای باید رد کنار هم تلاش کنند تا کشور به سمت توسعه مهارتهای فنی پیش رود.

فیضی بیان داشت: دانشگاه جامع در اکثر استانها و شهرها مراکز آموزشی دارد و همچنین بیشترین جمعیت علمی و دانشجویی را نسبت به دانشگاههای فنی و حرفه ای و سازمان آموزش فنی و حرفه ای دارد.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جامع علمی و کاربردی کشور افزود: در میانگین کشوری دانشگاههای علمی و کاربردی جزو مراکز اول کشور هستیم که از سامانه آموزشی استفاده می کنیم.

وی درباره وضعیت گلستان گفت: استان گلستان جزو آخرین استانهایی است که مجموعه علمی و کاربردی کشور اضافه شده است و با توجه به فعالیتهای خوبی که در استان انجام شد می توان گفت در توسعه رشته ها و حرفه ها جزو استانهای برتر است.

وی افزود: یکی از عملکردهای خوب دانشگاه لعمی و کاربردی استان، استفاده از نرم افزار است که این امر باعث شده تا گلستان جزو استانهای برتر باشد.