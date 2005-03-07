اعطاي وام كم بهره به دانشجويان دانشگاههاي دولتي و آزاد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، اين الحاقيه بند (ش) تبصره 2 كه از كميسيون آموزش و تحقيقات ارائه شده بود كه يك بار مورد راي گيري قرار گرفته اما راي مورد نياز را كسب نكرد اما با اعتراض جمعي از نمايندگان راي گيري مجدد در اين خصوص انجام شد.

براساس اين الحاقي مبلغ 600 ميليارد ريال از تسهيلات موضوع اين بند در اختيار صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد به صورت وام كم بهره قرار دهند.

250 ميليارد ريال از اين وام از سهم دولتي و 350 ميليارد ريال از سهم غير دولتي خواهد بود تا دانشجويان با استفاده از اين وام بتوانند شهريه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت كنند.

آئين نامه اجرايي استفاده از اين تسهيلات توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه ريزي به تصويب هيات وزيران مي رسد.