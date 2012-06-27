مسکو قرارداد فروش موشکهای S-300 به سوریه را تعلیق کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جروزالم پست، مدعی شده است در پی سفر "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه به سرزمینهای اشغالی، مسکو قرارداد 100 میلیون دلاری فروش موشکهای S-300 به سوریه را که در سال 2011 به امضای دو کشور رسیده بود، به حالت تعلیق درآورد.

به ادعای این رسانه صهیونیستی، روزنامه "ودومیستی" چاپ مسکو با انتشار این خبر، اقدام مذکور را به عنوان یکی از دستاوردهای سفر پوتین به تل آویو و دیدار وی با مقامات رژیم صهیونیستی ارزیابی کرد.

بر این اساس، "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر و "شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی هر دو در دیدار با پوتین موضوع تحولات سوریه را مطرح کرده و خواستار همکاری مسکو در این زمینه شده اند.

هر چند دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی در این رابطه اظهار نظر نکرده اما یک مقام این رژیم تاکید کرد مقامات تل آویو نگرانی خود را در مورد حضور نظامی روسیه در منطقه عنوان کرده اند.

گفتنی است سامانه دفاع موشکی S-300 یکی از سامانه های پیشرفته دفاعی است که بطور همزمان قادر به رهگیری 100 هدف است.