نيويورك تايمز : سيا مظنونين به عمليات تروريستي را به كشورهاي خارجي منتقل كرده است

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، سيا با اين اقدام خود سعي داشته است بدون اينكه مورد به مورد شواهدي را در باره جرائم مظنونين براي كاخ سفيد و ديوان عالي آمريكا برشمارد ، اقدام به بازجوئي آنها نمايد.

نيويورك تايمزبه نقل از مقامات دولت قبلي كه نخواستند نامشان فاش شود مي نويسد: اقدامات سيا بر اساس تفويض قدرت و اقتدارگسترده به اين سازمان براي انجام مستقل امورو عمليات صورت گرفته كه اين اختيارات طي دوره حملات تروريستي 11 سپتامبر سال 2001 ازسوي كاخ سفيد و جرج بوش براساس سندي طبقه بندي شده ومحرمانه به اين سازمان داده شده ، صورت گرفته است.

همچنين در گزارش نيويورك تايمز آمده است روند مذكور كه از آن به "رنديشن"(تسليم كردن يا شدن) ياد مي شود در كانون اصلي تلاشهاي دولت براي متلاشي كردن تروريسم بوده است.

همچنين اين روزنامه به نقل از مقامات سابق مي نويسد: از زمان حملات 11 سپتامبر، سازمان سيا ، 100 الي 150 مظنون به اعمال تروريستي از جمله شامل اتباعي از كشورهاي مصر، سوريه ، عربستان سعودي، اردن و پاكستان را از يك كشور خارجي به كشوري ديگر منتقل كرده است.

اخيراً مسائل مربوط به شكنجه زندانيان و مظنونين به اعمال تروريستي از سوي سيا بيشترشده است بطوريكه چندي پيش همين