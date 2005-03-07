نيويورك تايمز : سيا مظنونين به عمليات تروريستي را به كشورهاي خارجي منتقل كرده است

نيويورك تايمزبه نقل از مقامات دولت قبلي كه نخواستند نامشان فاش شود مي نويسد: اقدامات سيا بر اساس تفويض قدرت و اقتدارگسترده به اين سازمان براي انجام مستقل امورو عمليات صورت گرفته كه اين اختيارات طي دوره حملات تروريستي 11 سپتامبر سال 2001 ازسوي كاخ سفيد و جرج بوش براساس سندي طبقه بندي شده ومحرمانه به اين سازمان داده شده ، صورت گرفته است.
همچنين در گزارش نيويورك تايمز آمده است روند مذكور كه از آن به "رنديشن"(تسليم كردن يا شدن) ياد مي شود در كانون اصلي تلاشهاي دولت براي متلاشي كردن تروريسم بوده است.
همچنين اين روزنامه به نقل از مقامات سابق مي نويسد: از زمان حملات 11 سپتامبر، سازمان سيا ، 100 الي 150 مظنون به اعمال تروريستي از جمله شامل اتباعي از كشورهاي مصر، سوريه ، عربستان سعودي، اردن و پاكستان را از يك كشور خارجي به كشوري ديگر منتقل كرده است.
اخيراً مسائل مربوط به شكنجه زندانيان و مظنونين به اعمال تروريستي از سوي سيا بيشترشده است بطوريكه چندي پيش همين
|روزنامه درگزارشي نوشت كه افسران سيا نگران اين مساله اند كه به خاطر اقدامات ورفتارشان درحين بازجوئي از زندانيان مظنون به اعمال تروريستي در عراق، تحت تعقيب قرار گيرند.
|
اين روزنامه با نقل قول ازاين مقامات اعلام كرد: بازرسان كل اين سازمان جاسوسي، اكنون تحت بازجوئي هستند ودر رابطه با رفتار با زندانيان به تعدادي از موارد آنها رسيدگي مي شود.
نظر شما