شیطنتهای استکبار جهانی در قیمت کالاها در کشور تلاطم ایجاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی شامگاه چهارشنبه در حاشیه ورود به زنجان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مجلس با تمام توان در تلاش برای ساماندهی وضعیت قیمت ها در کشور است افزود: در حال حاضر بسته پیشنهادی در زمینه جلوگیری از افزایش قیمت ها به ویژه نرخ کالاهای اساسی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.



وی حمایت از بخش کشاورزی و صنعت را از تاکیدات ویژه مجلس در بسته پیشنهادی خود عنوان کرد و افزود: در صورتی که دولت به درستی به مفاد قوانین تصویب شده اقدام کند مجلس نیز در حمایت از سرمایه گذاری و اجرای قوانین مناسب برای کاهش قیمت ها همکاری لازم را خواهد داشت.

لاریجانی با اشاره به افزایش میزان یارانه های نقدی پرداختی گفت: باید با برنامه ریزی مناسب از تداوم روند افزایش قیمت ها جلوگیری کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کنترل قیمت ها در بازار و ساماندهی به وضعیت بازار نیازمند تلاش مضاف دولت و مجلس است افزود: مجلس در زمینه کنترل قیمت ها تلاش ویژه ای را در برنامه دارد.

لاریجانی در ادامه هدف از سفر به استان زنجان را افتتاح بنیاد شیخ سهروردی عنوان کرد و افزود: استان زنجان از دیرباز به عنوان مرکز عرفا، فلاسفه و دانشمندان بزرگ مطرح بوده است و زنجان نیاز به چنین مرکزی برای شناخت افکار و اندیشه های عرفانی شیخ شهاب الدین سهروردی داشت.



