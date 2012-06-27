ساماندهی امور کشور با احیای تفکر دینی/ رفع مشکل گرانی و تورم نیازمند عزم جدی

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در هر سال بودجه ای به مبلغ 300 میلیارد تومان برای عمران مدارس علمیه کشور اختصاص پیدا می کند، افزود: این میزان اعتبار کم و ناچیز است باید گامهای اساسی تری برداشته شود.

وی اظهارداشت: اعتباری که به مدارس علمیه اختصاص می یابد نسبت به بودجه دانشگاهها و آموزش و پرورش یک در هزار است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: رکن فرهنگی دینی پایه حرکت انقلاب شکوهمند اسلامی است که باید توجهی ویژه ای در این زمینه انجام شود.

وی در ادامه به بحث گرانی و تورم اشاره کرد و افزود: توجه به مسئله گرانی و نیازهای اساسی مردم از اولویت اصلی مجلس شورای اسلامی است.

لاریجانی همچنین گرانی های اخیر را معلول مسائلی از گذشته دانست و یادآورشد: تلاش مجلس و دولت توجه و رسیدگی جدی به این موضوع است.