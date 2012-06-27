حمایت دولت از تولیدکنندگان دام و طیور/ تاکید بر نظارت جدی بر بازار مرغ

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عظیمی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار مازندران در استانداری اظهار داشت: حساسیت های لازم در قبال افزایش ناگهانی قیمت مرغ در جلسات ستاد تنظیم بازار استان صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: در هر فرآیند بازار باید تثبیت تولید و حمایت از تولیدکننده مدنظر جدی قرار گیرد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی مازندران با اشاره به اینکه سیاست های دستوری در مدیریت بازار قابل اعمال نیست، تصریح کرد: با هدف تنظیم بازار و کمک به مصرف کننده، نباید لطمات جبران ناپذیری را به تولید و تولیدکننده وارد آوریم.

عظیمی با بیان اینکه قیمت مرغ زنده در مازندران از همه استانهای کشور کمتر است، یادآور شد: مصرف کننده در استان مازندران در بخش گوشت مرغ از استانهای دیگر کشور بیشتر است.

وی با انتقاد از افزایش سه هزار تومانی قیمت گوشت مرغ در استانهای مختلف کشور به دلیل نوسانات بازار، افزود: باید دولت در جهت حمایت تولیدکنندگان بخش طیور اقدام تا زمینه بازار با ثبات فراهم شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی مازندران با بیان اینکه صنعت مرغداری در سال گذشته با مشکلات عدیده ای ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دست و پنجه نرم کرده است، افزود: دولت باید در زمان افزایش گوشت مرغ در بازار، با ذخیره سازی جلوی گرانی های کاذب را در بازار بگیرد تا تولیدکننده ترغیب به تولید محصول با کیفیت شود.

وی همچنین بیان داشت: در صورت عدم حمایت به تولیدکنندگان تخم مرغ، فعالان این بخش با ورشکستگی زودرس مواجه می شوند.