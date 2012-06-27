قوه قضائیه خاری در چشم دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور یزدانشناس عصر چهارشنبه در آئین بزرگداشت شهدای هفتم تیر شهرستان کنگان با حضور ضابطین قضایی و قضات دادگستری شهرستان کنگان اظهار داشت: شهید بهشتی دستاوردهای بسیار مهمی برای انقلاب اسلامی ایران داشت و یکی از پیشگامان حفاظت از دستاوردهای انقلاب بود.
وی با اشاره به ویژگیهای شخصیتی شهید بهشتی اضافه کرد: شهید بهشتی الگویی بزرگ در قانون مداری و حفظ آرمانها و ارزشهای انقلاب بود که باید تلاش کنیم ارزشهای والای شخصیتی وی را به نسل جوان منتقل کنیم.
فرماندار شهرستان کنگان به ارزش والای دستگاه قضایی در نظام مقدس جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: دستگاه قضایی از استوانههای مهم نظام است که با عملکرد مطلوب خود توانسته رضایت مردمی را جلب کند.
وی قوه قضائیه را خاری در چشم دشمنان نظام عنوان کرد و ادامه داد: در سالهای پس از انقلاب شاهد اقتدار قوه قضائیه بوده ایم و عدالتمحوری یکی از موضوعاتی است که همواره در عملکرد قوه قضاییه و دستگاه قضایی میبینیم.
یزدانشناس ضمن تقدیر از تلاشهای دستگاه قضایی در شهرستان کنگان تصریح کرد: همه دستگاهها با تعامل و همکاری مناسب با دستگاه قضائی در راستای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی تلاش کنند.
فرمانده ناحیه مقاومت سپاه شهرستان کنگان نیز در این نشست اظهار داشت: دشمن می کوشد تا با ایجاد شکاف در بین مسئولان به توطئههای خود جامه عمل بپوشد که با بصیرت و همدلی نقشه شوم آنها نقش بر آب خواهد شد.
سرهنگ پاسدار ابراهیم حقشناس به لزوم تعامل دستگاه ها با دستگاه قضایی اشاره کرد و بیان داشت: بسیج سپاه آمادگی همکاری با دادگستری در راستای نیل به اهداف نظام را دارد.
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