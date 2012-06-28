به گزارش خبرنگار مهر، یونس عالی پور در مراسم تجلیل از صنعتگران نمونه استان قم که غروب چهارشنبه در فرهنگسرای جوان قم برگزار شد گفت: کنگره کشوری در زمینه معدن با همکاری دانشگاه امیرکبیر و برخی از دستگاه های کشوری و دستگاه های اجرایی استان 28 تیرماه سال جاری در قم برگزار خواهد شد.



وی افزود: از روز اول تیر که روز اصناف است تا 10 تیر که روز صنعت و معدن است چندین برنامه در بخش صنعت و معدن در قم اجرا می‌شود که برخی برنامه ها نیز ممکن است خارج از این دهه برگزار شود که کنگره کشوری معدن در قم از این نمونه است.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم اظهار داشت: در سه ماهه اول امسال حدود 100 پروانه تاسیس و 53 پروانه بهره برداری صادر کرده ایم و علیرغم مشکلات موجود با سرمایه گذاری های صورت گرفته در این بخش، وضعیت خوبی در بخش صنعت و معدن قم ایجاد شده است.



عالی پور افزود: امروز فضای موجود در این بخش فضای امید بخشی است و باید تلاش کنیم تا جایگاهی در خور شأن شهر کریمه اهل بیت(س) ایجاد کنیم.

