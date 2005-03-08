روساي كميته ها و ستادهاي استاني مهرعليزاده بزودي معرفي مي شوند// سفرهاي مهرعليزاده در راستاي وظايف اجرايي است// هيچ كدام از جناحها در شرايط اجماع نيستند

فاطمه خاتمي در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري مهر در مشهد، با اشاره به مطالبي كه در خصوص سفرهاي برخي كانديداها از جمله محسن مهرعليزاده به گوش مي رسد، ضمن تاكيد بر اينكه سفرهاي وي عمدتا كاري و در راستاي انجام وظايف سازماني مي باشد، اظهار داشت : متاسفانه معمولا در جريان انتخابات، شاهد اين قضيه هستيم كه شش ماه قبل از پايان دوره هر مدير، انجام وظايف رو به حداقلي مي رود و دقيقا اين همان مساله اي است كه محسن مهرعليزاده به دنبال آن نيست.

نماينده سابق مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه زمان تبليغات رسمي براي انتخابات طبق قانون محدود مي باشد، گفت: به نظر نمي آيد اين كار (سفر و ديدار كانديداها با مردم) به لحاظ اطلاع رساني به مردم و روشن سازي و جلب مشاركت بيشتر مردم به شكل غيرمستقيم اشكالي داشته باشد.

وي در ادامه با بيان اينكه نمي خواهم در مورد وضعيت و چگونگي عملكرد جناحها اظهارنظر خاصي داشته باشم، اذعان داشت: برداشت من اين است كه نه در جبهه اصلاحات و نه در جناح مقابل تفاهم ايجاد نشده است و اعلام روز به روز ورود مستقل كانديداها به عرضه انتخابات نشان از اين امر دارد كه در جمع هاي حزبي، اجماع لازم و كافي وجود ندارد.

سخنگوي ستاد انتخاباتي مهرعليزاده اظهار داشت: با توجه به اينكه تعداد كانديداهاي احتمالي هر روز در حال افزايش است، اين تكثر كانديدا از طرفي حق انتخاب مردم را افزايش مي دهد و باعث مي شود مردم در ميان آنها به اطلاعات كافي دست يابند و فرد اصلح را انتخاب نمايند.

خاتمي در خصوص شايعه مبلغ درخواست شده ازسوي نمايندگان مجلس براي كمك به نيازمندان و طرحهاي عمراني حوزه هاي انتخابيه و احتمال استفاده نادرست از اين خبر براي تاثيرگذاري بر آراء مردم در انتخابات رياست جمهوري اظهار داشت: بحث دريافت مبلغ نقدي توسط نمايندگان آنهم با اين ميزان در دوره هاي قبلي، به اين شكل اصلا مطرح نبوده است و به اعتقاد من نفس كار بسيار غلط است زيرا وظيفه نماينده توزيع پول و كمك مالي به مردم نيست و اگر نيازمندي وجود دارد كمك به آنان در راستاي كار نهادهاي مربوط به اين امر است.

وي ادامه داد: در دوره ششم مجلس اگر حتي كمك غيرنقدي هم وجود داشت با اعتراض برخي نمايندگان مواجه مي شد و براي جلوگيري از ايجاد تداخل در شيوه عمل دستگاههاي مربوط به كمك به نيازمندان نبايد اين كار صورت گيرد زيرا در هر صورت با دريافت اين مبلغ اين ابهام ايجاد خواهد شد كه نمايندگان در صدد تاثيرگذري بر آراء هستند و به همين جهت بهتر است اين كار صورت نگيرد.

رئيس ستاد انتخاباتي محسن مهرعليزاده با بيان اينكه اقدامات اوليه در خصوص فعال كردن ستاد مركزي و مشخص كردن كميته هاي مربوطه انجام شده است و در آينده نزديك، روئساي ستادهاي انتخاباتي در استانها و شهرستانها مشخص خواهند شد، در خصوص پيش بيني اش از مشاركت مردم، اظهار داشت: جو موجود، انتخاباتي نيست و نمي تواند نشانگر مشاركت حداكثري مردم در خرداد ماه باشد اما هر چه به زمان انتخابات نزديك تر مي شويم، شور وحال انتخاباتي بيشتر در ميان مردم جريان مي يابد.