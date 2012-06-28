هافبک صبای قم به فجر شهید سپاسی شیراز پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، هافبک صبای قم در لیگ یازدهم با جدایی از این تیم در لیگ دوازدهم به تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز ملحق شد.



این بازیکن علی مولایی هافبک شماره هفت تیم فوتبال صبای قم در یازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور است که بعد از پایان لیگ یازدهم رسما از صبای قم جدا شد و بدین ترتیب به جمع شاگردان محمود یاوری اضافه شد.



مهاجم سابق تیم‌های فوتبال استقلال، سپاهان، مس و مس سرچشمه کرمان که تنها نیم فصل دوم لیگ یازدهم را با پیراهن صبای قم در لیگ برتر به میدان رفت و توانست تنها یک گل در دیدار هفته بیستم برابر راه آهن شهرری به ثمر برساند، اکنون در فجر شهید سپاسی شیراز بازی خواهد کرد.



در حالی که رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس در تعطیلات پیش از آغاز دوره دوازدهم خود به سر می‌برد و بازار نقل و انتقالات لیگ برتر داغ داغ است، مولایی یکی از 13 بازیکن جدا شده از تیم صبای قم است که از این تیم جدا شده و با تیم فجر شهید سپاسی شیراز یکی دیگر از تیم های لیگ برتری مذاکره کرد.



گفتنی است: علی مولایی در کنار نفراتی همچون سهراب بختیاری زاده، مسعود غلامعلی زاد، احمد خرمالی، غلامرضا عنایتی، وحید حمدی نژاد، مسعود کشوری فرد، احمد داودی، سیدمرتضی هاشمی زاده و چند بازیکن دیگر در پایان لیگ یازدهم از صبا جدا شد.



برگزاری رقابت های کشتی فرنگی انتخابی نوجوانان قم



رقابت های کشتی فرنگی انتخابی نوجوانان قم به منظور شناخت برترین ها برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور برگزار می شود.



بر اساس برنامه ریزی هیئت کشتی استان قم، مدعیان رده سنی نوجوانان کشتی فرنگی قم به منظور شرکت در رقابت های قهرمانی کشور که قرار است بعد از ماه مبارک رمضان برگزار شود، در پیکارهای انتخابی استان قم شرکت می کنند.



این رقابت ها در 9 وزن به میزبانی سالن کشتی مرحوم سلطان نژاد مجموعه ورزشی تختی قم برگزار می شود و نفراتی که به ترکیب تیم هیئت کشتی قم راه یابند، زیر نظر مربیان این هیئت برای رقابت های قهرمانی کشور تمرین خواهند کرد.



اعلام سهمیه‌های جذب بازیکن نماینده قم در لیگ برتر بسکبتال کشور



سهمیه نماینده بسکتبال قم برای جذب بازیکن به منظور حضور در فصل جدید لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور اعلام شد.

این در حالی است که با وجود سقوط تیم بسکتبال جهش ترابری قم به رقابت های لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه های کشور، هیئت بسکتبال قم در نظر دارد با در نظر گرفتن حامی مالی مناسب، بار دیگر این تیم را در لیگ برتر بسکتبال شرکت بدهد.



از سوی فدراسیون بسکتبال لیستی از بازیکنان را در سه گروه تهیه کرده بود و تعداد استفاده از آنها برای فصل آینده مشخص شد که بر این اساس از سهمیه اول که بازیکنان درجه یک در آن حضور دارند هر تیم می‌تواند سه بازیکن جذب کند و سهمیه دوم برای تیم‌ها آزاد گذاشته شد در مورد سهمیه سوم نیز که اکثر آنها بازیکنان تیم ملی جوانان بودند هر تیم می‌تواند حداقل یک بازیکن و حداکثر دو بازیکن را به خدمت بگیرد.



همچنین در مورد بازیکنان خارجی نیز که صحبت‌های زیادی انجام شد در پایان اعضاء به این جمع بندی رسیدند که هر تیم می‌تواند 2 بازیکن را جذب کند اما تنها از یکی از آنها می‌تواند در بازی استفاده کند که به این شکل هر دو بازیکن می‌توانند در تیم جای بگیرند و روی نیمکت بنشیند اما تنها یکی از آنها در داخل میدان بازی کند. البته این قانون تا مرحله پلی آف است و در این مرحله تیم‌ها می‌توانند از هر دو بازیکن در مسابقات لیگ برتر بهره ببرند.

