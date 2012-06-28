ملت ایران به پیروی از رهبر کبیر انقلاب به فکر تمدن سازی در دنیای مدرن باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسینعلی سعدی در مراسم گرامیداست شهدای هفتم تیر که در سالن اجتماعات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت استان برگزار شد، اظهار داشت: بنیانگذار انقلاب اسلامی در دورانی که غرب زدگی در بین اکثریت قشر مرفه ایران ترویج شده بود، جوانانی را تربیت کردند که برای جان نثاری در راه خداوند مسابقه می گذاشتند.

وی گفت: ملت ایران نیز امروز باید با پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب به سمت ساخت تمدن بزرگ اسلامی ایرانی منطبق با شرایط روز جهان حرکت کنند.

وی ضمن گرامیداشت یاد شهدای هفتم تیر افزود: شهید بهشتی نقش مهمی در تثبیت انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی داشت به همین دلیل دشمنان که از تفکر وی می ترسیدند اقدام به ترور این شهید بزرگوار کردند.

معاون آیت الله مهدوی کنی در دانشگاه امام جعفر صادق (ع) بیان داشت: شهید بهشتی با منطق صحیح وارد میدان تثبیت انقلاب اسلامی شد و مردانه در مقابل افکار پوچ غرب گرایانه تحصیل کردگان آن زمان قد علم کرد.

وی گفت: به برکت خون این شهیدان بزرگوار امروز قدرت های استکباری از قدرت دینی ملت ایران به شدت هراس دارند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم اظهار داشت: جمهوری اسلامی عزت و اقتدار امروز خود در دنیا را بعد از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب مرهون فداکاری ها و جان فشانی های بزرگ مردان تاریخ از جمله شهدای هفتم تیر است.

حجت الاسلام عباس دانشی با گرامیداشت سالروز شهادت شهید سید محمد تقی حسینی طباطبایی گفت: شهید آیت الله طباطبایی از شهدای گرانقدر هفتم تیر است که با مدیریت بسیار خوب خود موجب خنثی سازی بسیاری از توطئه های دشمنان انقلاب اسلامی در مرزهای شرق کشور شد.

وی افزود: زمانی که رژیم منحوس ستم شاهی عرصه را بر انقلابیون تنگ کرده بود، این شهید بزرگوار مسیر انتقال آنان را از مرزهای جنوب شرق کشور فراهم کرد و در تمام مراحل حامی و پشتیبان آن ها بود.

در این مراسم آیت الله عباسعلی سلیمانی نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان، معاون استاندار، مدیران کل و مسئولان دستگاه های اجرایی سیستان و بلوچستان، روحانیون و خانواده محترم شهدا حضور داشتند.