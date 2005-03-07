دهها هزار نفر در ميدان شهداي بيروت تجمع كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، يك افسر پليس در بيروت ابتدا از حضور بيش از 40 هزار نفر خبر داد كه بنا به دعوت معارضان در ميدان شهداء در مركز بيروت به مناسبت گذشت 21 روز از ترور رفيق حريري نخست وزير سابق لبنان تجمع كردند اما در ادامه اين تعداد به 150 هزار نفر افزايش يافت.



بر اساس اين گزارش ،شركت كنندگان ساعت 55/12 ظهر امروز به وقت محلي زمان وقوع عمليات ترور حريري در 14 فوريه (26 بهمن) يك دقيقه سكوت كردند و آنگاه با نواختن سرود ملي لبنان و ترانه هاي ملي پرچم هاي لبنان با در دست گرفتن تصاوير حريري به سوي محل وقوع انفجار حركت كردند.



نيروهاي امنيتي نيز با بستن كمربندهاي امنيتي به شدت اوضاع را كنترل مي كنند.



شايان ذكر است روز گذشته سيد حسن نصرالله دبير كل حزب الله لبنان از برپايي تجمع عظيم مردمي در ميدان رياض الصلح در اعتراض به مداخله جويي خارجي و محكوميت قطعنامه 1559 و تقدير از نقش ارزنده سوريه در حفظ ثبات در لبنان خبر داده بود اين تجمع بزرگ قرار است فردا سه شنبه برگزار شود نصرالله تاكيد كرده بود اين تجمع هرگز در واكنش به تجمع معارضان برگزار نمي شود بلكه تنها در واكنش به دخالت هاي خارجي و محكوميت قطعنامه 1559 برگزار مي شود.



معارضان نيز در بيانيه اي از اظهارات سيد حسن نصرالله مبني بر ضرورت متوسل شدن همه گروه هاي لبناني به اصل گفتگو و رعايت منافع ملي لبنان استقبال كردند.