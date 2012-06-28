دلایل عدم حضور تیم باشگاهی از آذربایجان غربی در لیگهای فوتبال بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان ظهر چهارشنبه در مجمع انتخابی هئیت فوتبال آذربایجان غربی افزود: باید دلایل عدم حضور یک تیم باشگاهی آذربایجان غربی در لیگ دسته یک یا دو کشور با وجود اینکه این استان گرایش به حرفه ای گری در فوتبال دارد، بررسی و آسیب شناسی جدی شود.

وی ضمن مطلوب ارزیابی کردن تلاشها و فعالیتهای هیئت فوتبال آذربایجان غربی طی چهار سال گذشته، اظهار داشت: زیرساختها و پایه های اصلی این رشته محبوب و پرطرفدار ورزشی در آذربایجان غربی با راه اندازی مدارس فوتبال و تربیت بازیکنان حرفه ای در دور بخش بانوان و آقایان ایجاد شده است.

رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در خصوص وضعیت فوتبال آذربایجان غربی گفت: نحوه برگزاری کلاسهای داوری، مربیگری، آموزشی، مدارس فوتبال و بویژه میزبانی مسابقات فوتسال غرب آسیا از لحاظ کیفی و کمی بسیار خوب بوده و این استان پتانسیل و توانمندی بسیار بالایی در زمینه ارتقا سطح فوتبال خود دارد.

کفاشیان موفقیتهای بانوان فوتبالیست آذربایجان غربی در سطوح کشوری و ملی را بسیار ارزشمند خواند و افزود: حضور تیمهای فوتبال چمنی و ساحلی بانوان در لیگ برتر کشور و دعوت از چندین بانوی این استان به اردوهای تیم ملی نشانگر این توانمندی است.

وی از ایجاد و راه اندازی آکادمی فوتبال در شش استان کشور خبر داد و با بیان اینکه ایجاد و تقویت مدارس و آکادمی فوتبال و سازماندهی مطلوب روند پرورش فوتبالیست در تراز ملی از برنامه های این فدراسیون در سالجاری است، افزود: در این راستا آکادمی فوتبال در شش استان برای پوشش منطقه شمال، شرق، غرب ،جنوب و مرکز کشور راه اندازی می شود.

وی راه اندازی آکادمی فوتبال در مناطق مختلف کشور را راهکاری جهت بهره مندی استانهای همجوار مراکز از امکانات و زیر ساختها و اجرای سیاستهای فدراسیون در سطح کشور دانست و گفت: در این راستا باشگاهها نیز باید با راه اندازی آکادمی تیمهای پایه ای خود را تقویت کنند.

احداث 35 فضای روباز ورزشی ویژه فوتبال در آذربایجان غربی

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی نیز در این جلسه با بیان اینکه توسعه ورزش فوتبال برای رفع مطالبات و نیازهای جوانان به ورزش پرطرفدار فوتبال بسیار مهم عنوان کرد و گفت: در حال حاضر 111 فضای ورزشی روباز برای انجام ورزش فوتبال در سطح استان وجود دارد که از این تعداد 85 مکان متعلق به اداره کل و 26 فضای دیگر در اختیار سایر ادارت دولتی است.

علی ملا احمدی با اشاره به در این راستا 35 فضای روباز مختص ورزش فوتبال در سطح استان در دست احداث است، اظهار داشت: ورزشگاه 15 هزار نفری ارومیه نیزبعنوان یکی از طرحهای مهر ماندگار دولت با اختصاص بیش از 65 میلیارد ریال اعتبار در دست احداث بوده و تا پایان دولت دهم به بهره برداری می رسد.