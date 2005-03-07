اهداي مدال افتخار پنجاهمين سالگرد انقلاب الجزاير به هاشمي رفسنجاني

به گزارش خبرگزاري مهر، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به انقلاب آزاديبخش الجزاير گفت: جهاد و مبارزه مردم الجزاير سهم زيادي در بيداري ملتها در تاريخ معاصر داشت.

ايشان افزود: الجزايري ها همانند مردم قهرمان ايران درس خوبي به اشغالگران و استعمارگران دادند.

آيت الله هاشمي رفسنجاني اظهار داشت: انقلاب الجزاير بسيار سازنده بود.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، نقطه اشتراك مهم انقلاب اسلامي ايران و انقلاب الجزاير را استفاده از پايگاه مهم الهي و مردمي مسجد دانست.

آيت الله هاشمي رفسنجاني با اشاره به اراده مسوولان جمهوري اسلامي ايران براي توسعه همكاري با الجزاير تصريح كرد: دو كشور در زمينه مسائل جهان اسلام و انرژي بايد به شكل موثرتري همكاري نمايند.

به گزارش روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين ديدار آقاي رشيد حراوبيه، فرستاده ويژه الجزاير گفت: مبارزان و جهادگران و شخصيت هاي تاثيرگذار انقلاب اسلامي ايران هميشه در كنار مردم انقلابي الجزاير بوده اند.

وي تصريح كرد: مردم و دولت ايران در تمامي مشكلات الجزاير مساعدت نموده اند و در حل مسائل الجزاير اقدامات موثري انجام داده اند.

وزير آموزش عالي و تحقيقات علمي الجزاير با اشاره به اهميت ثبات منطقه گفت: ايران موثرترين كشور منطقه در جهت تامين صلح و امنيت است.

در اين ديدار همچنين پيام تشكر آقاي بوتفليقه، رييس جمهور الجزاير به خاطر عنايت و توجه آيت الله هاشمي رفسنجاني به انقلاب الجزاير تقديم ايشان شد.

فرستاده ويژه رئيس جمهوري الجزاير همچنين مدال افتخار پنجاهمين سالگرد انقلاب آزاديبخش الجزاير را به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام اهدا كرد.