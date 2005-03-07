مصدوميت مهاجمان اصلي ترين مشكل ماست / نقاط ضعف پرسپوليس را مي دانيم

فريدون حرداني درگفت وگو با خبرنگار " مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود : در طول هفته گذشته تمرينات بسيار خوبي را پشت سر گذاشتيم و قصد داريم با انجام چند جلسه تمرين تاكتيكي ديگر براي ديداربا پرسپوليس آماده شويم.

مربي تيم فوتبال استقلال اهواز ادامه داد : تنها نگراني ما در اين بازي مصدوميت چند بازيكن است كه مصدوميت دو مهاجم تخصصي ما از ديگران حائز اهميت تر است.

وي افزود : با اين حال ما بازيكنان ديگري داريم كه مي توانند در اين ديدار جانشين مهاجمان ما شوند. ضمن اينكه اين احتمال وجود دارد كه بتوانيم ازحجت زاد محمود دراين ديدار استفاده كنيم.

حرداني از پرسپوليس به عنوان يك تيم پرمهره و قدرتمند ياد كرد و خاطر نشان ساخت : هر چند اين تيم براي گرفتن سه اميتاز با بهترين نفرات خود به ميدان خواهد آمد اما ما با آناليز بازيهاي گذشته اين تيم به نقاط ضعف آنها پي برده ايم و قطعا بازيكناني را مامور خواهيم كرد كه از اين نقاط ضعف به بهترين شكل ممكن استفاده كنند.

حرداني در پايان گفت : روزهاي سه شنبه و چهارشنبه نيز تمرناتمان را ادامه خواهيم داد و با پشت سر گذاشتن اردوي شبانه روزي آماده ديدار روز پنجشنبه مي شويم.