عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- حماس از ترور "کمال حسنی غناجه" از رهبران این جنبش در منزلش در شهر دمشق خبر داد.

- شورای نظامی مصر اعلام کرد در صورتی که "محمد مرسی" در برابر دادگاه عالی قانون اساسی، مراسم ادای سوگند را برگزار نکند، خلاء پست ریاست جمهوری مصر را اعلام خواهد کرد.

- "عصام العریان" ار رهبران اخوان المسلمین از تداوم گفتگوها در زمینه انتخاب نخست وزیر جدید مصر خبر داد.

- شورای نظامی مصر اعلام کرد: "طنطاوی" در دولت مرسی، سمت وزیر دفاع را برعهده خواهد داشت.

- درخواست "نوری المالکی" نخست وزیر عراق برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی برای پایان دادن به بحران سیاسی این کشور با واکنشهای ضد و نقیضی روبرو شده است.

- منابع نفتی در گفتگو با روزنامه السفیر لبنان از تداوم سقوط قیمت نفت طی دو هفته آتی دربازارهای جهانی خبر دادند.

- "ویتالی چورکین" نماینده روسیه در شورای امنیت اعلام کرد: دوران انتقالی در سوریه باید با مشارکت دولت و مخالفان این کشور تعیین شود.

- "برهان غلیون" از رهبران مخالفان سوری ادعا کرد: نظام سوریه به آخر راه رسیده و نظامیان سوری در اکثر مناطق این کشور حضور ندارند.

- روسیه از کشته شدن دو نفر از رهبران گروههای نظامی داغستان خبر داد.

- روزنامه الشرق الاوسط در گزارشی از کاهش امیدها به یاففته شدن دو خلبان جنگنده ترکیه که در سوریه ساقط شد، خبر دادند.

- "عماد الاحمد" معاون نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، رکن اساسی حاکمیت در این کشور را توافق سیاسی دانست.

- "فوزی برهوم" سخنگوی حماس اظهارات پوتین درباره یهودیان ساکن قدس را تحریک آمیز و اشتباهی تاریخی خواند.