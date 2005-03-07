كانديداها به صورت آن لاين با كاربران اينترنتي گفت وگو مي كنند ؛ فردا نوبت لاريجاني است

به گزارش خبرگزاري مهر، بنابر اعلام روابط عمومي اين موسسه علاقه مندان به استفاده از اين امكان، مي توانند به دو صورت آن لاين و آف لاين سوالات مورد نظر خود را از طريق پايگاه اينترنتي اين موسسه به نشاني www.tebyan.net با كانديداهاي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در ميان بگذارند و پاسخهاي خود را نيز متقابلا دريافت نمايند.

برهمين اساس و با برنامه ريزي صورت گرفته در نخستين برنامه از حضور كانديداها در اين پايگاه اطلاع رساني، فردا سه شنبه 18 اسفندماه، آقاي دكتر علي لاريجاني با حضور در موسسه تبيان به گفت وگو با كاربران اينترنتي خواهد پرداخت.

جزييات اين برنامه و چگونگي ارايه سوالات به كانديداها در پايگاه اينترنتي موسسه تبيان قابل دسترسي است.