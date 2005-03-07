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۱۷ اسفند ۱۳۸۳، ۱۷:۵۰

به ابتكار موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان:

كانديداها به صورت آن لاين با كاربران اينترنتي گفت وگو مي كنند ؛ فردا نوبت لاريجاني است

كانديداها به صورت آن لاين با كاربران اينترنتي گفت وگو مي كنند ؛ فردا نوبت لاريجاني است

همزمان با نزديك شدن به برگزاري نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و با عنايت به اهميت بكارگيري رسانه هاي نوين در امر تبليغات، موسسه فرهنگي - اطلاع رساني تبيان (وابسته به سازمان تبليغات اسلامي) در نظر دارد براي نخستين بار در كشور امكان گفت وگوي كانديداها با كاربران اينترنت را بصورت آن لاين فراهم نمايد.

به گزارش خبرگزاري مهر، بنابر اعلام روابط عمومي اين موسسه علاقه مندان به استفاده از اين امكان، مي توانند به دو صورت آن لاين و آف لاين سوالات مورد نظر خود را از طريق پايگاه اينترنتي اين موسسه به نشاني www.tebyan.net  با كانديداهاي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در ميان بگذارند و پاسخهاي خود را نيز متقابلا دريافت نمايند.

برهمين اساس و با برنامه ريزي صورت گرفته در نخستين برنامه از حضور كانديداها در اين پايگاه اطلاع رساني، فردا سه شنبه 18 اسفندماه، آقاي دكتر علي لاريجاني با حضور در موسسه تبيان به گفت وگو با كاربران اينترنتي خواهد پرداخت.

جزييات اين برنامه و چگونگي ارايه سوالات به كانديداها در پايگاه اينترنتي موسسه تبيان قابل دسترسي است.

کد مطلب 163720

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