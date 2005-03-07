علاوي با عضويت در دولت آينده عراق مخالفت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ،‌ دو رهبر برجسته ائتلاف عراق يكپارچه امروز دوشنبه اعلام كردند : اياد علاوي نخست وزير موقت پيشنهاد پيوستن به دولت آينده عراق را نپذيرفته است.



حسين شهرستاني دانشمند مشهور هسته اي وعضو برجسته ائتلاف عراق يكپارچه در اين باره گفت : دكتر علاوي هيچ اهتمامي براي پيوستن به دولت نشان نمي دهد و پيشنهاد ما را رد كرد.



علاوي جمعه گفته بود همچنان نامزد ليست العراقيه براي پست نخست وزيري دولت جديد است و اين نامزدي هم بنا به درخواست هم پيمانانم صورت گرفت و ادامه نامزدي من هم به تصميم ليست العراقيه بستگي دارد و من به راي اكثريت احترام مي گذارم.



جواد مالكي يكي از رهبران حزب الدعوه اسلامي به رهبري ابراهيم جعفري نامزد رسمي ائتلاف عراق يكپارچه براي پست نخست وزيري دولت آينده گفت : ما هيچ پست مشخصي را به علاوي پيشنهاد نكرديم بلكه ما به وي بر اصل مشاركت در دولت آينده تاكيد كرديم .



وي افزود: علاوي به ما گفت هرگز در دولت آينده شركت نخواهم كرد اما ممكن است در عبور از اين مرحله كمك كنم كه اشاره وي به دولت انتقالي آينده بود.



هاني ادريس يكي از رهبران وفاق ملي به رهبري اياد علاوي گفت : اگر علاوي بخواهد در قدرت مشاركت كند به چيزي كمتر از نخست وزيري رضايت نخواهد داد.



ادريس افزود: علاوي نامزد ليست العراقيه و حزب وفاق ملي تنها براي نخست وزيري دولت آينده است نه پست ديگر.



وي در توضيح اظهارات حسين شهرستاني و مالكي از رهبران ائتلاف عراق يكپارچه گفت : علاوي تنها نامزد نخست وزير است نه چيز ديگر.



مجمع ملي (پارلمان ) اولين جلسه خود را پس از انتخابات اخير در 16 مارس ماه جاري (26 اسفند ) برگزار خواهد كرد.



ائتلاف عراق يكپارچه اعلام كرد آخرين رايزني ها را درباره توافق براي تشكيل ائتلاف دولتي با فراكسيون كردها انجام داده است، ائتلاف عراق يكپارچه 140 كرسي پارلمان را بدست آورده است و پس از آن ائتلاف كردها 77 كرسي و ائتلاف العراقيه به رهبري علاوي هم با 40 كرسي در رده سوم قرار گرفته است.