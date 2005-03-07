هيچ كشتي گيري بدون مسابقات انتخابي صاحب پيراهن تيم ملي نخواهد شد // كشتي گيران خراساني درحد نام خود ظاهرشدند

اميرتوكليان يكي ازمربيان تيم ملي كشتي ايران درگفتگوبا خبرنگار" مهر" با بيان مطلب فوق اظهارداشت: مسابقات جام تختي امسال از سطح كيفي مطلوبي برخوردار بود، هر چند كه تيمهاي صاحب نام دراين رقابتها حضور نداشتند ولي اين رقابتها با حضورچهره هاي جوان ايراني نيزجذابيت خاص خود را داشت.

وي درادامه گفت: سرآمد همه كشتي گيران خراساني خالق زاده بود كه نشان داد حرفهايي براي گفتن دروزن 60 كيلودارد واعظي دروزن 55 كيلوگرم نيزخوب كشتي گرفت وجواني است كه درصورت ادامه دادن به سيرصعودي خود مي تواند براي كشتي ايران مثمرثمرباشد.

وي با بيان اين كه دراين رقابتها بعنوان ناظرسازمان تيم ملي حضورداشته است، درخصوص ارزيابي كشتي گيران ايراني گفت: دراين رقابتها استعدادهاي خوبي را كشت كرديم، ازجمله نفي داداشي دروزن 55 كيلوگرم كه مي تواند ايران را صاحب مدال كند، دوران 84 كيلوگرم نيزابراهيمي چهره خوبي نشان داد وخوب كشتي گرفت ودروزن 74 كيلوگرم نيزحاجي زاده ازبحران خارج شده وبه اين نتيجه رسيده است كه بايد قهرمان دنيا شود.

توكليان خاطرنشان كرد: با توجه به اين كه رقابتها جام تختي يك دوره مسابقات بين المللي داخلي است، سازمان ليگ هدف خود را برروي حضوركليه جوانان دراين رقابتها معطوف كرده بود.

وي درپاسخ به اين سوال كه چرا كشتي گيران صاحب نام ايران وجهان دراين رقابتها حضورنداشتند، گفت: ما تيم ملي خود را به مسابقات جهاني گسيل داده ايم وبراي عدم آسيب ديدگي آنها ازحضورشان دراين رقابتها جلوگيري كرديم وازتيم المپيك نيزدر55 كيلوگرم و74 كيلوگرم كشتي گيران صاحب نام كشتي گرفتند وتنها دروزن 96 و84 كشتي گيران به دليل آسيب ديدگي حاضرشدند ودر120كيلوگرم نيزرضايي به دليل حضوردرآمريكا نتوانست كشتي بگيرد ودرواقع هيچ كدام ازكشتي گيران بي دليل دراين رقابتها شركت نكردند وكشتي گيران مطرح خارجي نيزبه دليل همزماني يا نزديكي اين رقابتها با مسابقات جام جهاني، جام دانكلوف وياشاردوغول دراين رقابتها حاضرنشدند.

وي درادامه يادآورشد: با رايزنيها وصحبتهاي انجام شده با فدراسيون كشتي سعي خواهيم كرد، درتقويم فيلا زمان اين مسابقات را درتاريخ ديگري قراردهيم كه همه كشورهاي صاحب نام كشتي درآن شركت كنند.

مربي تيم ملي درپايان گفت: اين نويد را به همه كشتي دوستان مي دهم كه دراين رقابتها چهره هاي با استعدادي را شناختيم و مطمئنا هيچ كشتي گيري بدون گذراندن مسابقات انتخابي پيراهن تيم ملي را به تن نخواهد كرد.