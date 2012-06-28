کوره های لاشه سوزی در کشتارگاه ها پیش بینی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود قربان زاده پیش از ظهر پنجشنبه در همایش بیماری های مشترک انسان و حیوان با محوریت تب کریمه کنگو، بااشاره به وجود مرز مشترک با کشور افغانستان و مشکلات بهداشتی این کشور، اظهارداشت: برای کنترل بیماری های مشترک انسان و دام در استان ورود دام زنده از این کشور انجام و در قرنطینه های مرزی کنترل می شود.

وی با اشاره به اینکه بیماری های مشترک انسان و دام به دلیل گستردگی تقاضای گوشت افزایش می یابد، افزود: در حال حاضر گوشت کبک، بلدرچین و... نیز با بسته بندی مجزا وارد بازار عرضه شده و حوزه نظارت را گسترده تر کرده است.

قربان زاده با اشاره به اینکه نگهداری پرندگان زینتی، سگ، گربه، سنجاب، خرگوش و سایر حیوانات وحشی افراد در معرض تماس با این حیوانات را مبتلا به بیماری های مشترک خواهد کرد: در این زمینه باید با آموزش های لازم به خانواده ها برای نگهداری این حیوانات داده شود.

24 میلیون قطعه جوجه ریزی در استان

معاون فنی اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه امروز صنعت دام و طیور دومین صنعت سودآور مولد بعد از نفت به شمار می رود، افزود: کشتارگاه های طیور خراسان جنوبی سالانه 24 میلیون قطعه جوجه روزی دارد، که حجم زیادی از صادرات طیور کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه این میزان جوجه ریزی در سال نیازمند نظارت جدی است، افزود: همچنین کشتارگاه های استان نیز باید به امکانات لازم مجهز شوند.

قربان زاده با بیان اینکه برای کنترل این بیماری ها باید تمام کشتارگاه ها به دستگاه پیش سردکن تجهیز شوند، اظهار داشت: مهمترین عامل در کنترل این بیماری نگهداری 24 ساعته لاشه دام کشتاری در پیش سرد کشتارگاه است.

وی عنوان کرد: از آنجا که این بیماری در دام علائم واضحی ندارد، لذا رعایت نکات بهداشتی در برخورد با دام و همچنین گوشت حاصل از ذبح دام ضروری است.

به گفته وی کلیه افرادی که با گوشت تماس دارند در معرض خطر این بیماری بوده و لازم است در هنگام خورد کردن گوشت از دستکش استفاده کنند.

معاون فنی اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی عدم معدوم سازی بهداشتی لاشه های حیوانات را از دیگر مشکلات این حوزه عنوان کرد و بیان داشت: بهترین راهکار برای دفع بهداشتی لاشه ها، سوزندان و تبدیل کردن به کربن با حجم کم است، که باید کوره های لاشه سوز در کشتارگاه ها پیش بینی شود.

قربان زاده با اشاره به اینکه با شروع فصل گرما و فعالیت کنه ها در صورت استفاده از گوشت غیربهداشتی احتمال بروز بیماری تب کریمه کنگو در انسان افزایش می یابد، از مردم خواست: تا گوشت مورد نیاز خود را از مراکز عرضه معتبر و پس از مشاهده مهر تایید سلامت دامپزشکی خریداری کرده و از خرید گوشت از افراد سودجو که در شرایط غیربهداشتی نسبت به کشتار دام اقدام می کنند، جدا خودداری کنند.