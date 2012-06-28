سه کانون هماهنگی دانش و صنعت در گلستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر سوخته سرایی صبح پنجشنبه در جمع مدیران دانشگاه علمی و کاربردی استان گفت: تحولی که امروز در استان در بخش آموزش عالی رخ داده بسیار بی نظیر است و این موضوع محصول تلاش نیروهای کارآمدی است که در این استان فعالیت می کنند.

وی افزود: طبق آخرین آمارهایی که صورت گرفته است استان گلستان در بخش موضوعات ساختارآموزشی و علمی و تحقیقاتی توانسته توانمند عمل کنند.

سوخته سرایی بیان داشت: این استان در بیشتر موضوعات علمی و پژوهشی از جمله ایجاد کانون های هماهنگی دانش که در حال حاضر سه کانون استان راه اندازی شده است و ازجمله ایجاد بنیاد نخبگان و استفاده از فناوری الکتونیکی در انتخاب اخیر نشان دهنده این است که استان از پتانسیل آن را دارد تا بتواند قدم های بزرگتری را دارد.



وی با اشاره به نیروی انسانی توانمند در استان گلستان گفت: برخورداری از نیروی توانمند و با تعهد با وجود اینکه ما نسبت به استان های دیگر از بودجه کمتری برخوردار هستیم یکی از عوامل موفقیت مان در استان است.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جامع علمی و کاربردی کشور افزود: در ارزیابی هایی که که در واحد های استانی کشور صورت گرفت در سال 90 استان گلستان توانست رتبه 12 فرهنگی را در بین استان های کشور کسب نماید.

محمد مهدی فیض افزود: این موضوع نشان دهنده این می باشد که این دانشگاه از وضعیت فرهنگی خوبی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه این دانشگاه از حیث تخلفات آموزشی از جمله تقلب و و تخلفات رفتاری و آموزشی جزء استان های برتر است بیان داشت: این نق طه قوت و نشان دهنده این است که دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان از جهت موضوعات فرهنگی و دانشجویی جزء استان های سطح بالا است.

فیض در ادامه بیان داشت: ماموریت دانشگاه جامع علمی و کاربردی ایجاد شغل نیست بلکه ایجاد توانمندی در دانشجویان برای آینده است.

وی اظهار داشت: دانشگاه با ایجاد توانمندی های مناسب شغلی برای دانشجویان سعی می کند تا آنها را برای آینده ی شغلی مناسب تربیت کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جامع علمی و کاربردی کشور در ادامه گفت: هدف ما در طراحی دوره های جدید این است تا رشته هایی را پذیرش کنیم تا متناسب با وضعیت مشاغل به روز جامعه باشد.



وی با اشاره به تفاوت این دانشگاه با دانشگاه های دیگر بیان داشت: از جمله تفاوت هایی که این دانشگاه با دانشگاه های دیگر دارد این است که سعی می کند تا رشته هایی را که متناسب بازار کار جدید هستند را پذیرش کند.

وی افزود: این تفاوت باعث می شود فارغ التحصیلان دانشگاه جامع هنگام ورود به بازار کار دچار تراکم تقاضا نباشند.

در پایان این مراسم حسین مومنی به عنوان رئیس جدید دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان گلستان انتخاب گردید.