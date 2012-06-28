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۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۵

گزارش هفتگی بورس سمنان/

خرید و فروش بیش از 9 میلیون سهم در بورس سمنان

خرید و فروش بیش از 9 میلیون سهم در بورس سمنان

سمنان - خبرگزاری مهر: بورس منطقه ای سمنان طی هفته ای که گذشت، شاهد خرید و فروش 9 میلیون و 380 هزار و 466 سهام بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته منتهی به هفتم خرداد ماه سالجاری، ارزش معاملات داد و ستد شده در بورس منطقه سمنان 16 میلیارد و 811 میلیون و 663 هزار ریال اعلام شده است.

از تعداد کل 9 میلیون و 380 هزار و 466 سهم داد و ستد شده در هفته جاری، شش میلیون و 691 هزار و 279 سهم به ارزش بیش از 10 میلیارد و 651 میلیون ریال به خرید اختصاص یافت.

در بورس منطقه ای سمنان، دو میلیون و 419 هزار و 187 سهم به ارزش بیش از شش میلیارد و 159 میلیون ریال نیز به فروش رسیده است.

به گزارش مهر، در پایان معاملات انجام شده در هفته جاری و منتهی به اول تیر ماه سال 91 در بورس سمنان، 63 درصد از ارزش معاملات به خرید و 37 درصد به فروش اختصاص داشت.

کد مطلب 1637260

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