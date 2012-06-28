آشنایی با هفت صنعت دستی شاخص استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، استان تهران به لحاظ موقعیت اقتصادی و اجتماعی، محل تمرکز بسیاری از فعالیت های اقتصادی در کشور است و در این میان از رشته های صنایع دستی و هنرهای سنتی نیز بی بهره نبوده است.

تهران از دوران قاجار تا کنون به دلیل قرار گرفتن این شهر به عنوان پایتخت ایران و وجود دولتمردان و رجال و بسیاری از رشته های صنایع دستی به این شهر منتقل کرده اند و تا به امروز نیز ادامه داشته و به نحوی جزو فعالیت های بومی استان شده اند.

می توان گفت به دلیل وجود جذابیت های استان و مشکلات معیشتی در سایر نقاط بسیاری از افراد به این استان مهاجرت کرده اند و مسلماً همراه با خود توانمندی ها و صنایع دستی محل زندگی قبلی را نیز منتقل کرده اند.

در این استان به لحاظ تمرکز بازار تولید در تعدادی از رشته های صنایع دستی و تمرکز بازار مصرف "داخلی و خارجی" مکان مناسبی برای بروز استعدادهای تولیدی هنرمندان این هنر - صنعت به وجود آمده است.

در زیر پوست این استان بزرگ و پر از جمعیت و با توجه به ناهنجاری های موجود در آن، وجود این نوع فعالیت ها هر چند در زندگی مدرن و پرسرعت عصر حاضر به نظر غیر منطقی می رسد اما حاکی از گرایش باطنی انسان به زیبایی است.

با توجه به حجم اشتغال موجود در استان تهران، نمایشگاه ها و گالری های متعدد استان، شرایط به وجود آوردن تأثیرات مثبت اجتماعی فعالیت های هنری و از جمله صنایع دستی ضروری به نظر می رسد.

هفت صنعت دستی شاخص استان تهران

شیشه گری فوتی: عبارت است از ساخت و تهیه انواع ظروف مانند گلدان و غیره با استفاده از مذاب شیشه و دمیدن در آن تا حصول شکل نهایی به دست بیایید.

معرق شیشه: هنری است برای تزئین پنجره ساختمان ها که نقوش آن کاملاً هندسی است و در برخی موارد به جای میله های فلزی چوب استفاده می شود.

نقاشی پشت شیشه: هنری است که در آن نقش مورد نظر بر روی شیشه های مسطح و با نقش معکوس کشیده می شود و سپس رنگ پشت شیشه زده می شود.

همجوشی شیشه: ایجاد فرمهای مختلف و تهیه ظروف مصرفی و تزئینی و قطعات شیشه های رنگی با روش اتصال به یکدیگر با حرارت دادن در کوره را همجوشی شیشه می گویند.

معرق سنگ: کنار هم دادن قطعات سنگ های مسطح رنگی بریده شده بر اساس طرحی مشخص را معرق سنگ

می گویند.

احجام سنگی: عبارت است از ساخت ظروف و یا مجسمه به وسیله تراشیدن سنگ یک تکه طبق طرح مورد نظر است.

صنایع دستی چوبی: محصولات چوبی که توسط ابزار و وسایل مختلف از جمله دستگاههای خراطی، وسایل نجاری نظیر اره، سوهان، رنده، مغار و غیره طرحها و نقوش هنری ایجاد می شود. همچنین تولید فرآورده های چوبی که با استفاده از روکش حاصله از به هم چسباندن قطعات کوچک چوب و فلز و استخوان ساخته می شود.

چرم: به تولیداتی گفته می شود که با استفاده از چرم و پوست دباغی و آماده شدن به عنوان مواد اولیه با طرح و نقوش دستی، مصنوعات متنوع با تکنیکهای مختلفی مانند نقش اندازی ضربی، نقاشی روی چرم و غیره تهیه می شود.