به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد مجیدی و مجتبی جباری که جزو ستاره های سالهای اخیر تیم فوتبال استقلال به شمار می روند، از جمله بازیکنان مورد توجه در فصل نقل و انتقالات لیگ دوازدهم بودند که نتوانستند در فهرست آبی پوشان برای فصل پیش رو قرار داشته باشند.

این دو بازیکن در چند روز قبل مذاکرات غیرمستقیم خود با مسئولان باشگاه مس کرمان را آغاز کردند و به توافقات ابتدایی نیز دست پیدا کرده بودند اما به دنبال تغییراتی که عصر دوشنبه در هیات مدیره باشگاه مس کرمان صورت گرفت، مجیدی و جباری از حضور در کرمان منصرف شدند و درتماس با داوری رئیس پیشین هیات مدیره این باشگاه انصرافشان از حضور در مس را اعلام کردند.

مجتبی جباری که در سالهای گذشته هم یکی از بازیکنان خبرساز بود، این فصل هم در فهرست ابتدایی امیرقلعه نویی قرار داشت اما در تمرینات این تیم حاضر نشد تا قلعه نویی نیز اعلام کند دیگر نیازی به این بازیکن ندارد. فرهاد مجیدی نیز پس از آنکه نتوانست به استقلال برگردد در مصاحبه ای جنجالی علیه قلعه نویی موضع گرفت.

با انصراف مجیدی و جباری از حضور در مس کرمان و فراهم نبودن شرایط برای بازگشت به استقلال، مشخص نیست این دو بازیکن فصل آینده را در کدام تیم سپری خواهند کرد.