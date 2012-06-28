اختصاص 4500 میلیارد تومان اعتبار به کردستان/نگاه ویژه دولت به توسعه کشاورزی استان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد پشتیبانی اردوهای هجرت سازندگی استان کردستان در سنندج اظهار داشت: به دنبال نگاه و توجه ویژه دولت به عمران و توسعه استان کردستان بسیاری از پروژه های عمرانی در دست اجرا در قالب طرح های مهر ماندگار قرار گرفت.

وی افزود: برای تسریع در اتمام و بهره برداری از این پروژه ها، چهار هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار به استان کردستان اختصاص یافت که می توان با استفاده از توان و ظرفیت بالای بسیج سازندگی در امر عمران و آبادانی عملیات ساخت پروژه های عمرانی سطح استان را تسریع بخشید.

استاندار کردستان ادامه داد: سپاه بیت المقدس طی چند دهه اخیر امنیت و بستر لازم را برای عمران، آبادانی و توسعه همه جانبه استان کردستان فراهم کرده است و هم اکنون نیز می توان با ورود بسیج سازندگی به بحث احداث و اجرای پروژه های عمرانی کردستان روند اتمام آنها را تسریع بخشید.

شهبازی یادآور شد: هر چند که اجرای چنین پروژه های بزرگی برای بسیج سازندگی از نظر مادی منفعتی ندارد اما از نظر معنوی ارزش های بسیاری دارد و تاکنون نیز این نهاد مردمی به دلیل داشتن ارزش معنوی کمک به محرومان را در دورترین نقاط کشور در دستور کار خود قرار داده است.

وی در ادامه گفت: دشمنان نظام اسلامی همواره به دنبال ضربه زدن به اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی ایران هستند و حرکت های ارزشی بسیج سازندگی می تواند پاسخ محکمی به توطئه های دشمنان این نظام باشد.

استاندار کردستان افزود: مشارکت و اعتماد مردم به نظام و دولت در کنار فعالیت های ارزشی بسیج سازندگی باعث ایجاد یک امنیت پایدار در استان شده است و وجود این امنیت باعث پیشرفت های اقتصادی، عمرانی و خدماتی کردستان می شود.

تخصیص تسهیلات 240 میلیارد تومانی به بخش کشاورزی

شهبازی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اشتغال استان کردستان اشاره کرد و اظهار داشت: استان کردستان در بعد اشتغال بیش از سایر استان ها مشکل دارد چرا که یکی از استان های کم برخوردار از نظر صنعتی و واحدهای تولیدی است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه توسعه بخش کشاورزی در برنامه سال 91 این استان پیش بینی شده است، امسال 240 میلیارد تومان تسهیلات بانکی با نرخ بهره هفت درصد به کردستان تخصیص داده می شود.

استاندار کردستان یادآور شد: جهاد کشاورزی استان کردستان آمادگی لازم را برای اجرای طرح های ارائه شده در راستای توسعه بخش کشاورزی دارد و بسیج سازندگی نیز می تواند با ورود به این بخش کمک موثری به توسعه این بخش داشته باشد.

شهبازی اقدامات چند سال اخیر در زمینه اشتغالزایی در استان کردستان را بسیار مفید و موثر عنوان کرد و گفت: با برنامه ریزی های به عمل آمده زمینه اشتغالزایی سه هزار نفر از جوانان تحصیل کرده استان در ادارات و سازمان های دولتی در سال جاری فراهم می شود.

جلسه ستاد پشتیبانی اردوهای هجرت سازندگی استان کردستان با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور، استاندار کردستان، معاون برنامه ریزی و معاون عمرانی استاندار کردستان، فرمانده سپاه بیت المقدس و مدیران ادارات کل استان در محل استانداری کردستان برگزار شد.