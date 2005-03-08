مقاله " شر در تفكر اسلامي"در دانشگاه آمستردام ارائه مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، برگزاركنندگان اين همايش تأكيد دارند كه مسئله شر يكي از مهمترين مسائل فكري و الهياتي جهان ما به حساب مي آيد و در اين ميان نسبت دين و شر مسائل و پرسشهاي زيادي را مطرح كرده است .

از جمله پرسشهاي مهم در اين باره يكي اين است كه : آيا اديان با مدعيات كلانشان و اخلاقيات و چشم اندازهايشان در باب زندگي پس از مرگ مي توانند مددي به جامعه آرام برسانند؟

در اين ميان البته ديدگاهها و رويكردهاي متفاوت و گاه متناقضي وجود دارند كه اين همايش بنا دارد مجالي براي گفت وگو و مراوده آنها فراهم سازد.



بنابراين مضامين اصلي اين همايش را مي توان تحليل فلسفي و الهياتي از شر، ريشه هاي آن در وجود انساني، شيوه هاي مواجهه با آن و توجه به مطالعات موردي دانست.



عناوين پاره اي از مقالاتي كه در اين همايش ارائه مي شوند و نام ارائه كنندگان آنها بدين قرارند: شر، فضيلت، و اخلاقيات اسلامي : بازانديشي در خير بعد از 11 سپتامبر و جنگ عراق ( وينسنت كورنل از دانشگاه كورنل) ، پاسخهاي هند قديم به مقوله شر ( وندي دونيگر از دانشگاه شيكاگو) ، دين و شر ( ديويد تراسي از دانشگاه شيكاگو) ، شر در ذن بوديسم ( سودو ياسوناگا از دانشگاه كيوتو) ، شر و مناسك بقا در دين افريقايي ( كابنا آساموا گيادو از دانشگاه آكرا).