۱۸ اسفند ۱۳۸۳، ۹:۲۸

با حضور حجت الاسلام سعيد عدالت نژاد

مقاله " شر در تفكر اسلامي"در دانشگاه آمستردام ارائه مي شود

حجت الاسلام سعيد عدالت نژاد با ارائه مقاله " شر در تفكر اسلامي"در همايش "دين و شر" كه از 27 تا 29 اسفندماه امسال در دانشگاه آمستردام هلند برگزار مي شود شركت مي كند .

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"،  برگزاركنندگان اين همايش تأكيد دارند كه مسئله شر يكي از مهمترين مسائل فكري و الهياتي جهان ما به حساب مي آيد و  در اين ميان نسبت دين و شر مسائل و پرسشهاي زيادي را مطرح كرده است .

از جمله پرسشهاي مهم در اين باره يكي اين است كه : آيا اديان با مدعيات كلانشان و اخلاقيات و چشم اندازهايشان در باب زندگي پس از مرگ  مي توانند مددي به جامعه آرام برسانند؟ 

در اين ميان البته ديدگاهها و رويكردهاي متفاوت و گاه متناقضي وجود دارند كه اين همايش بنا دارد مجالي براي گفت وگو و مراوده آنها فراهم سازد. 

بنابراين مضامين اصلي اين همايش را مي توان تحليل فلسفي و الهياتي از شر، ريشه هاي آن در وجود انساني،  شيوه هاي مواجهه با آن و توجه به مطالعات موردي دانست.

عناوين پاره اي از مقالاتي كه در اين همايش ارائه مي شوند و نام ارائه كنندگان آنها بدين قرارند: شر، فضيلت، و اخلاقيات اسلامي : بازانديشي در خير بعد از 11 سپتامبر و جنگ عراق ( وينسنت كورنل از دانشگاه كورنل) ، پاسخهاي هند قديم به مقوله شر ( وندي دونيگر از دانشگاه شيكاگو) ، دين و شر ( ديويد تراسي از دانشگاه شيكاگو) ، شر در ذن بوديسم ( سودو ياسوناگا از دانشگاه كيوتو) ، شر و مناسك بقا در دين افريقايي ( كابنا آساموا گيادو از دانشگاه آكرا).  

 

