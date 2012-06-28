افزایش 20درصدی صادرات گل رز هلندی در کهگیلویه و بویراحمد

رضا عنایتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بالغ بر 90 درصد گل های تولیدی به استانهای اصفهان، تهران و فارس صادر می شود.

وی بیان داشت: تولید گل رز هلندی در گلخانه های استان در سال جاری هشت درصد افزایش داشته است.

عنایتی عنوان کرد: میزان تولید گل رز در گلخانه های استان در سال جاری چهارمیلیون شاخه گل بود و این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال قبل سه میلیون و 600 هزار شاخه گل بوده است.

وی بیان کرد: هم اکنون هشت واحد گلخانه ای تولید گل رز هلندی با سطح زیر کشت چهار هکتار در استان فعال هستند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان اظهار داشت: مجوز چهار واحد گلخانه ای دیگر صادر و به بانک های عامل برای دریافت تسهیلات خوداشتغالی بخش کشاورزی معرفی شده اند.

وی افزود: پیش بینی می شود با احداث و راه اندازی این چهار واحد گلخانه ای میزان تولید گل رز هلندی از چهار میلیون شاخه گل به شش میلیون شاخه افزایش یابد.