نمایشگاه تخصصی کودک و نوجوان در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین نمایشگاه تخصصی کودک و نوجوان، سرگرمی و بازیهای کمک آموزشی از 18 تا 23 تیر ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان قزوین برگزار می شود.

در این نمایشگاه که به مدت شش روز برگزار می شود تولید کنندگان و صاحبان صنایع در رشته های مرتبط با موضوع نمایشگاه به عرضه محصولات خود خواهند پرداخت.

این نمایشگاه در سه بخش جداگانه و با هدف ایجاد فضایی برای افزایش نشاط شهروندان و ارائه محصولات تخصصی، آشنایی خانواده ها با محصولات جدید مرتبط با آموزش و اوقات فراغت کودکان و نوجوانان، معرفی آخرین تولیدات و محصولات مرتبط با عناوین نمایشگاه برپا می شود.

در این نمایشگاه شرکتهای تولید و عرضه کننده محصولات آموزشی و کمک آموزشی، اسباب بازی، بازیهای فکری، نرم افزارهای

رایانه ای، تجهیزات اتاق کودک، آموزشگاه های هنری مهد کودک ها و بطور کلی فعالان این عرصه حضور خواهند داشت.

همچنین در حاشیه این نمایشگاه برنامه های متنوعی از قبیل جشنواره بادبادکها، اجرای موسیقی کودکان و مسابقه نقاشی نیز برگزارخواهد شد.

