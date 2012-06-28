مخالفت با عفو 266 مجرم در گلستان

فیض محمد خورشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد با تقاضای عفو 120 نفر که جرم سبک تری داشتند و یا جرائم غیرعمد بودند موافقت شد.

وی با بیان که سال گذشته با درخواست عفو 266 نفر نیز مخالفت شده است، افزود: بیشتر درخواست های عفوی که در این کمیسیون مطرح می شود مربوط به مواد مخدر است.



معاون برنامه ریزی و توسعه قضایی استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت واحد های ارشاد و معاضدت قضایی در دادگستری های سراسر استان گفت: در این واحدها، مشاوره قضایی رایگان به مراجعه کنندگان ارائه می شود.

خورشیدی افزود: همچنین در صورت نداشتن توان مالی افراد، این واحد، وکیل معاضدتی رایگان نیز به مراجعین معرفی می کند.



وی در ادامه سخنان خود با بیان این تلاش ما در دستگاه قضایی سهولت دسترسی مردم به اطلاعات حقوقی است، افزود: در این راستا علاوه بر واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی در حوزه های قضایی، امکان مشاوره تلفنی را نیز برای مردم فراهم کرده ایم.



وی تصریح کرد: مردم می توانند بدون نیاز به رفت و آمد و طی مسیر، در تماس با شماره 129، به سهولت با وکلای مستقر در واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی تماس و در رابطه با مسائل حقوقی خود از آنان مشاوره بگیرند.

وی تعداد مشاوره های ارائه شده در واحد های ارشاد و معاضدت قضایی استان در سال گذشته را بیش از 66 هزار مورد اعلام کرد و گفت: در همین مدت بیش از 13 هزار نفر نیز با شماره 129 تماس و با وکلای مستقر در این واحد ها، مشورت کرده اند.

وی تصریح کرد: ارتقای آگاهی های حقوقی مردم از اهداف دادگستری استان است تا با افزایش اطلاعات حقوقی مردم از بار ورودی پرونده به محاکم کاسته شود.

هم اکنون 263 وکیل در واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی در حوزه های قضایی استان به مردم مشاوره حقوقی می دهند.

استان گلستان 18 حوزه قضایی دارد.