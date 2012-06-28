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۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۴۴

30 خبرنگار جوان در چهارمحال و بختیاری تقدیر شدند

30 خبرنگار جوان در چهارمحال و بختیاری تقدیر شدند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: 30 خبرنگار جوان به مناسبت آغاز هفته جوان در چهارمحال و بختیاری تقدیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، 30 خبرنگار جوان ازخبرگزاریهای، مطبوعات محلی و روزنامه های استان چهارمحال و بختیاری پیش ازظهر پنج شنبه طی مراسمی با حضور مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری و ... تقدیر شدند.

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری دراین مراسم گفت: نقش جوانان در حوزه های مختلف بسیار تاثیرگذار است و اعتماد به جوانان در پیشبرد اهداف کشور بسیار تاثیرگذار است.

محمود شمسی پور ادامه داد: در جنگ نرم هویت جوانان مورد هدف قرار گرفته است و ورزش و جوانان مسئولیت راهنمایی و هدایت جوانان را بر عهده دارد.

وی تاکید کرد: از ایده و توان و روحیه فعال جوانان باید در تمام حوزه ها بهره گرفت واز این پتانسیل باید به خوبی استفاده کرد.

وی یادآور شد: برنامه های مختلفی در هفته جوان در استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

کد مطلب 1637332

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