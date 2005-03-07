شادي بازيكنان پرسپوليس به خاطر كمك دو ميلياردي سازمان تربيت بدني

به گزارش خبرنگار" مهر" پس از اينكه مسئولان باشگاه پرسپوليس ظهر امروز به بازيكنان اين تيم وعده دادند طي امروز و فردا طلب هاي آنها را پرداخت خواهند كرد راهي ورزشگاه كارگران شدند و زير نظر راينر سوبل به تمرين پرداختند.

دراين تمرين علي پروين و محمود خوردبين غايب بودند. در اين بين علي پروين به خاطر حضور در جلسه اي با اعضاي هيات مديره و حضور در سازمان تربيت بدني براي برطرف كردن مشكلات مالي باشگاه پرسپوليس دراين تمرين غيبت كرده بود.

درپايان تمرين امروز زماني كه به بازيكنان اعلام شد از سوي سازمان تربيت بدني مبلغ 200 ميليون تومان به حساب باشگاه واريز شده است ، آنها دررختكن به شادماني پرداختند و براي دقايقي در مورد مسائل مالي به گفت و گو پرداختند.

تيم فوتبال پرسپوليس براي انجام ديدار هفته بيست و سوم خود مقابل استقلال اهواز عصر چهارشنبه راهي اهواز خواهد شد. اين ديدار ساعت 30/15 دقيقه روز پنجشنبه در ورزشگاه تختي اهواز برگزارخواهد شد.