۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۴۰

نمایشگاه عکس اعتیاد در مریوان برپا شد

مریوان - خبرگزاری مهر: به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر نمایشگاهی توسط انجمن "ژیانه وه" با همکاری اداره بهزیستی و کلینیک شهرستان مریوان به مدت دو روز در دبیرستان بیهقی این شهرستان برپا شد.

یکی از اعضای اصلی انجمن "ژیانه وه" در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در این نمایشگاه بیش از 100 عکس و پوستر در رابطه با اثرات زیانبخش، مخرب و منفی سیگار، انواع مواد مخدر و بیماری هایی مانند ایدز که ناشی از مصرف این مواد است در معرض دید عموم قرار گرفته است.

طالب نحوی مقدم افزود: هدف از برپایی این نمایشگاه آشنا کردن جوانان و خانواده ها با اثرات مخرب و منفی بر روی انسان ها و به نوعی کار پیشگیری است.

وی بیان کرد: همه ساله چنین نمایشگاهی برپا می شود که انتظار می رود که نمایشگاه امسال نیز مورد استقبال مردم مریوان قرار گیرد تا زمینه با برای آشنایی دانش آموزان و جوانان و نوجوانان با آثار مخرب مواد مخدر فراهم شود.

گفتنی است همزمان با این نمایشگاه، در داخل شهر مریوان نمایشگاهی با همین موضوع در شهر کانی دینار از توابع شهرستان مریوان برپا شد.

