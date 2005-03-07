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۱۷ اسفند ۱۳۸۳، ۱۸:۰۲

روز 20 اسفند ماه برگزار مي شود

مجمع عمومي انجمن منتقدان و نويسندگان خانه تئاتر

مجمع عمومي انجمن منتقدان و نويسندگان خانه تئاتر روز 20 اسفند ماه برگزار مي شود.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر"، براساس اعلام اين انجمن، دستور جلسه اين مجمع گزارش هيات مديره از عملكرد سال 83 و ارائه برنامه هاي سال 84، گزارش بازرس، اهداي هداياي نوروزي، انجمن و سخنراني دكتر مجيد رضائيان (مدرس ارتباطات و مدير تحريريه روزنامه جام جم) درباره جايگاه حرفه اي و صنفي خبرنگاران و منتقدان است.

جلسه ياد شده از ساعت 11 تا 13 در محل تالار اجتماعات خانه تئاتربرگزار خواهد شد و حضور تمام اعضا در آن الزامي است.

گفتني است خانه تئاتر در خيابان انقلاب، نرسيده به چهار راه ولي عصر، خيابان صباي جنوبي، جنب كوچه ماه، پاساژ آفتاب طبقه اول واقع است.

 

کد مطلب 163738

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