450 اتوبوس آماده جابه جایی مشهدی ها به آرامستان بهشت رضا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، کمال الدین شاهچراغی در نشست خبری روز پنج شنبه با خبرنگاران درباره برگزاری ایام چراغ و برات اظهارکرد: با هماهنگی تمام ادارات و نیروی انتظامی برای تامین رفاه شهروندان در بحث ترافیکی و خدمات آرامستانها اقدامات و فعالیتهای لازم صورت گرفته است.

وی افزود: 450 دستگاه اتوبوس از پایانه های آزادی، مصلی، مفتح، انقلاب،غدیر و 15 خرداد به بهشت رضا مراجعه می کنند و امکان شارژ و فروش من کارت در پایانه بهشت رضا نیز فراهم شده است.

وی از رانندگان خودروهای سنگین خواست در سه روز برگزاری مراسم چراغ و برات به بهشت رضا وارد نشوند.

وی بیان کرد: اتوبوسهای دربستی که برای برنامه های خانوادگی تهیه می شوند نیز خودرو سنگین محسوب شده و اجازه ورود به آرامستان را ندارند و برای جا به جایی شهروندان مینی بوس هایی تدارک دیده شده تا آنان را به بلوار اصلی در بهشت رضا برسانند.

وی از شهروندان خواست با توجه به اینکه درب بهشت رضا از پنج صبح باز است از مراجعه بیشتر در بعدازظهرخودداری کنند تا ترافیک در این زمان کمتر شود.

شاهچراغی بیان کرد: کسانی که قصد تردد در محور فریمان، تایباد را دارند با هماهنگی از پلیس راه از این محور عبور کنند تا دچار مشکل نشوند.

بیماری های گردش خون اولین علت اول فوت در مشهد

شاهچراغی به مشکلات بهداشتی در این چند روز اشاره کرد وافزود: پیشنهاد ما این است برای شرب و مواد غذایی که خیرات خواهند کرد بسته بندی بهداشتی داشته باشند و از آنجایی که استقبال از خیرات مواد غذایی اخیرا خیلی کم شده تا حد امکان هزینه این امور را صرف امور خیریه، کمک به ایتام، مراکز درمانی کنند و یا با اهدای خون نیت خیر خود را انجام دهند.

وی گفت: در سه ماهه اول امسال 4 هزار و 313 نفر فوت داشته ایم که از این آمار رتبه اول علل فوت به بیماریهای گردش خون با 1420 نفرفوتی اختصاص دارد و در مراتب بعد نیز بیماریهای دستگاه تنفسی، حوادث و تصادفات و سرطانها قرار دارند.

وی افزود: سال گذشته یک میلیون و 100هزار نفر در این ایام به آرامستانها برای زیارت اهل قبور مراجعه کردند که امسال هم پیش بینی این تعداد را داریم.

افزوده شدن 14هزار متر مربع به پارکینگ های بهشت رضا

وی عنوان کرد: در جهت رفاه شهروندان در بهشت رضا 14هزار متر مربع به پارکینگ ها اضافه شده که در مجموع 25 هزار متر مربع پارکینگ داریم.

وی بیان کرد: در کنار گلزار شهدا حسینیه ای تاسیس شده که گنجایش هزار نفر را دارد و علا قمندان می توانند برای برگزاری مراسم و برنامه های مختلف از این مکان استفاده کنند.

وی افزود: واحدهای اطلاع رسانی به صورت نرم افزاری در پارکینگ سازمان اتوبوسرانی و بلوک میرزا جواد تهرانی و همچنین ساختمان اداری بهشت رضا برای پیدا کردن بلوک متوفی به افراد کمک خواهند کرد و همکاران این سازمان هم در این مکان ها نقشه بهشت رضا را در اختیار عموم قرار خواهند داد.

وی با اشاره به اینکه بلوک 17 بهشت رضا ویژه تدفین در این ایام خواهد بودگفت: برای تدفین در این ایام ضلع شرقی را در نظر گرفته ایم و با ورودی های جدیدی که بازگشایی خواهد شد از بار ترافیکی در این محدوده کم خواهیم کرد.

سامانه 1530 پاسخگوی مردم در رابطه با سازمان فردوس ها

وی با بیان اینکه سامانه 137 شهرداری هم در این ایام پاسخگوی شهروندان است از راه اندازی سامانه 1530 برای اولین بار در کشور در شهرمشهد خبر داد و افزود: توسط این سامانه130 اپراتور پاسخگوی تمام سئوالات مردم در سازمان فردوس ها خواهند بود.

وی در مورد طرح بیمه نامه فردوس ها نیز گفت: با طرح بیمه نامه فردوس با پرداخت 300هزار تومان برای شش نفر از اعضای خانواده شهروندان به مدت 20 سال از همه امور مربوط به متوفیات بدون پرداخت هیچ هزینه ای بهره مند خواهند شد.