اشاعه نماز و ترویج احکام الهی تکلیف شرعی مدیران شهری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین که قبل از ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد اقامه نماز شهرداری سخن میگفت با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان و لزوم بسترسازی برای ترویج و اشاعه فرهنگ نماز در بین قشرهای مختلف مردم افزود: نماز به عنوان رکن رکین دین و زمینهساز هدایت و اصلاح جامعه به سمت معنویات و حسنات باید در سطح جامعه ترویج گردد و برای دستیابی به این مهم تمامی مسئولان و متولیان فرهنگی، روحانیت معزز، مساجد و کانونهای فرهنگی، فرهنگسراها، مراکز آموزشی و پژوهشی و مهمتر از همه خانوادهها وظیفه و تکلیف شرعی و دینی دارند.
شهردار تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر این که شهرداری تبریز طی سالهای گذشته با تقویت و توسعه فعالیتها و برنامههای قرآنی ، مذهبی و دینی با محوریت موضوع نماز گامهای عملی در راستای ترویج فرهنگ نماز برداشته است از عزم جدی این مجموعه برای توسعه این قبیل برنامهها در سال جاری به ویژه ایام پرفیض ماههای رجب ، شعبان و رمضان خبر داد و گفت: خوشبختانه بحث و اهمیت نماز به عنوان مایه رستگاری و هدایت بشر در مجموعه فعالیتهای فرهنگی و دینی شهرداری نهادینه شده و در حال حاضر برنامهریزیهای کلانی در راستای ترویج نماز از سوی شهرداری در بین کارکنان داخل مجموعه و نیز سطح جامعه انجام گرفته است.
نوین در پایان سخنان خود، برنامهریزی درراستای تبلیغ نماز در سطح جامعه از طریق برنامهها و اقدامات فرهنگی، پخش اذان از بلندگوی پارکها و بوستانهای محلی، نصب تابلوهای راهنما در مسیرهای منتهی به نمازخانهها و مساجد، کمک به نوسازی، بازسازی، تعمیر و تجهیز نمازخانهها و مساجد شهر، تهیه و توزیع بستههای فرهنگی با موضوع نماز در بین کارکنان شهرداری در راستای توسعه آموزشهای دینی، هماهنگی برای اعزام ائمه جماعت برای اقامه نماز جماعت در مناطق، سازمانها و معاونتهای تابعه شهرداری، تشکیل شورای نماز در مجموعه شهرداری به منظور ارزیابی و ارزشیابی فعالیتهای نماز و قرآن و دهها برنامه دیگر را از جمله اقدامات مهم شهرداری در این بخش اعلام کرد.
تبریز -خبرگزاری مهر : شهردار تبریز بسترسازی برای اشاعه نماز و ترویج احکام الهی در بین قشرهای مختلف جامعه را از اهم وظایف فرهنگی و دینی مدیران شهری برشمرد .
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین که قبل از ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد اقامه نماز شهرداری سخن میگفت با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان و لزوم بسترسازی برای ترویج و اشاعه فرهنگ نماز در بین قشرهای مختلف مردم افزود: نماز به عنوان رکن رکین دین و زمینهساز هدایت و اصلاح جامعه به سمت معنویات و حسنات باید در سطح جامعه ترویج گردد و برای دستیابی به این مهم تمامی مسئولان و متولیان فرهنگی، روحانیت معزز، مساجد و کانونهای فرهنگی، فرهنگسراها، مراکز آموزشی و پژوهشی و مهمتر از همه خانوادهها وظیفه و تکلیف شرعی و دینی دارند.
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