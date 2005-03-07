به گزارش گروه فرهنگ وادب مهر ، به نقل از ستاد اطلاع رساني هجدهمين نمايشگاه كتاب تهران ، نحوه ي ثبت نام وشرايط حضورشركت هاي علاقه مند دربخش نشرالكترونيك ازطريق ستاد برگزاري نمايشگاه كتاب اعلام مي شود ، بنابراين هرگونه پيش ثبت نام انجام شده در اين خصوص مورد تاييد نبوده واين ستاد هيچ گونه مسوليتي در اين زمينه نخواهد داشت .
از هفته ي آينده آغاز مي شود :
ثبت نام بخش نشر الكترونيك نمايشگاه بين المللي كتاب
ثبت نام از موسسات و شركت هاي بخش نشر الكترونيك هجدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران از بيست و دوم اسفند ماه سال جاري آغاز خواهد شد.
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