ثبت نام بخش نشر الكترونيك نمايشگاه بين المللي كتاب

به گزارش گروه فرهنگ وادب مهر ، به نقل از ستاد اطلاع رساني هجدهمين نمايشگاه كتاب تهران ، نحوه ي ثبت نام وشرايط حضورشركت هاي علاقه مند دربخش نشرالكترونيك ازطريق ستاد برگزاري نمايشگاه كتاب اعلام مي شود ، بنابراين هرگونه پيش ثبت نام انجام شده در اين خصوص مورد تاييد نبوده واين ستاد هيچ گونه مسوليتي در اين زمينه نخواهد داشت .