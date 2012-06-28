90 درصد مسمومیت های سفر از آب آلوده نشات می گیرد

سید احمد ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، آلودگی مواد غذایی به ویژه آب آشامیدنی را یکی از موارد مهم در سفر عنوان کرد و افزودد: 90 درصد از مشکلاتی که در سفر برای افراد به وجود می آید ناشی از مصرف آب آلوده بوده لذا افراد در طول سفر از آبهای معدنی استفاده کنند.

وی، مسمومیت‌های غذایی ناشی از مصرف غذاهای فاسد شدنی را یکی از مشکلات بهداشتی در سفر دانست و افزود: مسافران برای پیشگیری از این مشکلات، سعی کنند خوراکی‌ هایی نظیر مغز گردو، گوجه فرنگی و خیار، شیرینی‌ جات خشک و آب آشامیدنی سالم همراه داشته باشند.

این مشاور تغذیه از مسافران خواست مواد غذایی پخته شده را در ظروف درب‌دار گذاشته و در مکانی قرار دهند که گرمای آفتاب باعث فاسد شدن آن نشود.

ربیعی با تاکید بر اینکه از مصرف ساندویچ‌ هایی که در تهیه آنها از تخم‌مرغ، سس، سوسیس و کالباس به کار رفته و غذاهای آماده در بین راه خودداری کنند، بیان داشت: چنانچه این مواد به صورت تازه مصرف نشوند محیط مناسبی برای رشد باکتری‌های بیماری‌زا بوده و خیلی زود فاسد می‌ شوند.

وی ازخانواده ها خواست سبزیجات و میوه‌ ها را قبل از سفر در منزل کاملا شسته و ضد عفونی کنند و افزود: افراد از مصرف غذاهای پرچرب و خیلی سرخ‌ شده و غذاهای شور مانند سوسیس و کالباس خودداری کنند، زیرا علاوه بر اینکه این مواد بسیار سنگین و دیر هضم هستند موجب خواب‌آلودگی راننده می شوند.

ربیعی ادامه داد: خوردن آجیل در طول سفر تشنگی مستمر به همراه دارد لذا توصیه می شود در طول سفر از آجیل به صورت خام و یا از مغزهای کم نمک تر استفاده شود.

وی استفاده از آب آشامیدنی سالم و مایعات را در طول سفر سبب فعال‌ شدن کلیه‌ ها دانست و گفت: افراد در طول سفر باید از سلامت آبهای مصرفی خود در شست و شوی میوه ها و سبزیجات و نوشیدن، اطمینان حاصل کنند و در غیر این صورت از آبهای معدنی استاندارد استفاده کنند.

این مشاور تغذیه ادامه داد: افراد در طول سفر همراه غذا ماست بخورند زیرا ماست سبب تقویت باکتری‌های مفید روده می‌ شود و آن را در برابر پاره‌ ای از میکروب‌ های عامل اسهال و مسمومیت مقاوم می‌ سازد.

ربیعی با اشاره به اینکه گوشت، شیر و سایر مواد لبنی از آن دسته مواد غذایی هستند که فاسد پذیری بالایی دارند، گفت: برای جلوگیری از فاسد شدن لبنیات و سایر مواد غذایی می توان در طول سفر از کلمن یخ استفاده کرد.

وی در خصوص استفاده از غذاهای کنسرو شده در طول سفر افزود: توصیه ما به مسافران این است که از مصرف قوطی‌های باد کرده و زنگ‌ زده به‌ طور جدی خودداری کنند و کنسرو را به مدت ۱۵ تا 20 دقیقه در آب بجوشانند.

ربیعی به مسافران توصیه کرد: از مصرف سبزی جات و سالاد و غذاهای پرچرب و پرادویه در رستورانها پرهیز کنند و افزود: غذاهای پرسس و ادویه می تواند طعم و عطر غذای فاسد شده را از بین ببرد.

این مشاور تغذیه با اشاره به اینکه افراد در رستورانها از غذاهایی استفاده کنند که با حرارت کامل پخته می شوند، تصریح کرد: حرارت کامل آلودگی مواد غذایی را از بین می برد.