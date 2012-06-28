همایش دو سالانه کتاب مهدویت گامی موثر در ترویج فرهنگ مهدوی است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی اسماعیلی طبا پیش از ظهر پنج شنبه در نخستین همایش دو سالانه کتاب مهدویت که در مجتمع یاوران مهدی(ع) برگزار شد ، با اشاره به اهداف برگزاری نخستین همایش دو سالانه کتاب مهدویت در استان قم گفت: هدف از برگزاری این همایش، تجلیل از فعالان و آثار فاخر در عرصه مهدویت به منظور تبیین معارف ناب مهدوی برای جامعه به ویژه نسل جوان و نوجوان است.



وی با بیان اینکه در این همایش از آثار مهدوی منتشر شده در دهه ۸۰ تجلیل می شود افزود: معرفی و تجلیل از برگزیدگان کتاب‌های مهدوی، می‌تواند در تشویق و ترغیب نخبگان و اندیشمندان جامعه برای فعالیت هرچه بیشتر در این عرصه موثر باشد.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با اشاره به هجمه شدید دشمنان به اندیشه ها و عقاید تشیع به ویژه فرهنگ مهدویت و انتظار اظهار داشت: استان قم به لحاظ برخوردای از مراکز تخصصی در خصوص با امام زمان (عج) مانند مرکزتخصصی مهدویت، موسسه آینده روشن، مسجد مقدس جمکران، بنیاد فرهنگی مهدی موعود(ع) و انجمن مهدویت حوزه علمیه توانسته است در راستای مقابله با این تهاجم‌ها بهترین آثارمهدوی را تولید کند.



وی ادامه داد: تجمیع موسسه‌ها و مراکز مهدوی در قم بی نظیر بوده و باید از این ظرفیت گسترده برای تعمیق هرچه بیشتر فرهنگ مهدویت در جامعه بهره مند شویم.



اسماعیلی طبا با اشاره به بخش‌های مختلف همایش کتاب دو سالانه مهدویت گفت: قرآن، حدیث، کلام، تاریخ، فرهنگی و راهبردی، سیاسی و آینده پژوهی، روانشناسی و علوم تربیتی و ادیان و مذاهب از جمله بخش‌های تخصصی این همایش بود.



وی همچنین بخش های عمومی و شعر و داستان و نثر در حوزه‌های کودکان، نوجوانان و بزرگسالان را از دیگر بخش های نخستین همایش کتاب سال مهدویت عنوان کرد و افزود: در این همایش آثار ارسالی به دبیرخانه همایش در دو مرحله توسط داوران مورد بررسی قرار گرفت که از نشریات و مطبوعات و ناشران برگزیده مهدوی نیز تجلیل خواهد شد.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم تاکید کرد: علاوه بر کتاب باید حوزه نشریات ، نرم افزار ، فیلم نامه ، فیلم و سریال و برنامه های رادیویی و سایت های مرتبط نیز پررنگ تر از گذشته در این عرصه وارد شوند.