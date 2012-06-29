کاملیا کاکی درباره نخستین مجموعه داستان مستقل خود به خبرنگار مهر گفت: عنوان این مجموعه «بال زدن در پیله» و شامل 12 داستان از سال 83 تا 90 است. عمده این داستان‌ها در فضای رئال و برخی نیز در فضای سورئال اتفاق می‌افتند.

وی افزود: تِم برخی داستان‌ها هم درباره زندگی شهری و برخی نیز در فضای ادبیات بومی و باورها و عقاید سنتی شکل گرفته است.

این داستان‌نویس اضافه کرد: در برخی داستان‌ها هم از جمله «عسلویه» از فضای محل سکونتم (جنوب کشور) الهام گرفته‌ام. چند داستان هم مشخصاً به وضعیت زنان می‌پردازد.

به گفته کاکی همه داستان‌های مجموعه «بال زدن در پیله» به عنوان برگزیده در جشنواره‌های مختلف ادبی از جمله جایزه داستان اسفهان، جشنواره ادبی لرستان، جایزه بین‌المللی بانه، جایزه داستان کتاب شهر و جایزه ادبی صادق هدایت انتخاب شده‌اند.

این داستان‌نویس با بیان اینکه کتاب اخیر حدود یک ماه پیش از سوی نشر افکار برای اخذ مجوز راهی اداره کتاب شده است، نسبت به این اتفاق در آینده نزدیک اظهار امیدواری کرد.