اختصاص 874 میلیارد تومان برای ساماندهی طرحهای سالم سازی دریا

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا افشار در نشست هم اندیشی مدیران دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری که روز پنجشنبه در سالن همایشهای برج میلاد برگزار شد، گفت: گردشگری و ورزش از شاخصه های اصلی نشاط هستند. در خصوص گردشگری به عنوان عامل سر زندگی تاکید زیادی شده است. بسیاری از خانواده ها با درآمد محدود سعی می کنند برنامه گردشگری و سفر را حذف نکنند. یکی از مقاصد سفر آنها سواحل شمال کشور است. اکنون در سواحل شمالی حدود 200 طرح ساحلی داریم اما در همین طرحهای ساحلی تلفات غریق زیادی وجود دارد در صورتی که می توان آن را به محور گردشگری شمال کشور تبدیل کرد.

وی افزود: از دفاتر خدمات مسافرتی می خواهم وظیفه ذاتی آژانس خود را با کیفیت بهتری انجام دهند و با پیشنهادات خود فضاهای گردشگری موجود را بهتر کنند.

افشار گفت: زمانی که مردم برای زیارت به شهرهای مانند مشهد و قم می روند غیر از خدمات زیارتی به خدمات گردشگری دیگر نیز احتیاج دارند. باید ببینیم برای ساعات غیر از زیارت آنها چه برنامه ای می توان اجرا کرد و یا چقدر از ظرفیت مناطق جنگی کشور به عنوان موزه های جنگ استفاده کرده ایم.