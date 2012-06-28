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۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۱۴

حسینی نژاد:

سیره عملی شهید بهشتی در بین آحاد جامعه تبیین شود

سیره عملی شهید بهشتی در بین آحاد جامعه تبیین شود

ساری - خبرگزاری مهر: فرماندار ساری، خواستار تبیین سیره عملی شهید بهشتی در بین آحاد جامعه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس حسینی امروز در گفتگویی با اشاره به اینکه توجه به جریان فکری شهدای هفت تیر از ضروریات است، اظهار داشت: شهید بهشتی دارای افکار والایی بوده که باید به آن توجه شده و در بین مردم این تفکرات جاری و ساری شود.

فرماندار  ساری افزود: یکی از اصولی که باید در برنامه‌ریزی ها به آن توجه شود آشنا کردن مردم با احکام اجتماعی بوده و باید سیره عملی شهید بهشتی در بین آحاد جامعه تبیین شود.

حسینی نژاد، با اشاره به اینکه اصل خواسته مردم این است که عملکرد مسئولان رصد شود، گفت: باید به این خواسته مردم احترام گذاشت و در برنامه‌ها به این نکته مهم توجه کرد. 

وی افزود: شهدای هفتم تیر، اسوه‌ های بی‌ نظیری هستند که قربانی راه عدالت‌ خواهی شده‌ و این شهدا ستارگان درخشانی در آسمان نجابت و نگاه مظلوم و معصوم منتظران عدل و دادخواهی هستند.

کد مطلب 1637489

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