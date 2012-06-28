به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس حسینی امروز در گفتگویی با اشاره به اینکه توجه به جریان فکری شهدای هفت تیر از ضروریات است، اظهار داشت: شهید بهشتی دارای افکار والایی بوده که باید به آن توجه شده و در بین مردم این تفکرات جاری و ساری شود.

فرماندار ساری افزود: یکی از اصولی که باید در برنامه‌ریزی ها به آن توجه شود آشنا کردن مردم با احکام اجتماعی بوده و باید سیره عملی شهید بهشتی در بین آحاد جامعه تبیین شود.

حسینی نژاد، با اشاره به اینکه اصل خواسته مردم این است که عملکرد مسئولان رصد شود، گفت: باید به این خواسته مردم احترام گذاشت و در برنامه‌ها به این نکته مهم توجه کرد.

وی افزود: شهدای هفتم تیر، اسوه‌ های بی‌ نظیری هستند که قربانی راه عدالت‌ خواهی شده‌ و این شهدا ستارگان درخشانی در آسمان نجابت و نگاه مظلوم و معصوم منتظران عدل و دادخواهی هستند.