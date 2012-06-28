  1. بین الملل
۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۰۵

حماس تاکید کرد؛

موساد عامل ترور "نزار ابومجاهد" است

موساد عامل ترور "نزار ابومجاهد" است

در پی ترور یکی از رهبران حماس در دمشق، "اسامه حمدان" یکی دیگر از رهبران این جنبش، سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی را عامل این ترور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " واشنگتن پست" ،  یکی از مقامات حماس به خبرگزاری فرانسه گفته است که تحقیقات حماس درباره ترور اخیر نشان می دهد که عوامل موساد در این اقدام تروریستی دست داشته اند.

"اسامه بن حمدان" نماینده ارشد حماس در لبنان گفت : تنها سود برنده از چنین اقدامی، رژیم اشغالگر است.

لازم به ذکر است دیروز وقتی از "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در خصوص دست داشتن رژیم صهیونیستی در ترور ، "کمال حسنی غناجه" مشهور به "نزار ابومجاهد" سوال شد بدون رد صریح این مطلب گفت : فکر نمی کنم  لزوما این حرف درست باشد.

همچنین شایان ذکر است که برخی منابع خبری از وجود آثار شکنجه بر روی پیکر این عضو حماس قبل از ترور خبر داده بودند.

کد مطلب 1637491

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