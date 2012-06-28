دشمن در جنگ نرم اذهان و قلب مردم نشانه می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی دژاکام پنج شنبه در نشست سیاسی پزشکان و پرستاران استان سمنان در سالن رازی بیمارستان فاطمیه سمنان برگزار شد، با بیان اینکه تکیه جنگ نرم بر قدرت نرم است، افزود: اندیشهها، خواسته ها و آرزوهای انسان بهترین راه برای ورود دشمن در جنگ نرم است.
وی با بیان اینکه در جنگ نرم اذهان و قلب مردم نشانه گرفته می شود خاطرنشان کرد: گستردگی ابزارهای جنگ نرم در جامعه بسیار است و تمام زندگی اجتماعی مردم را در برمی گیرد.
معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی تهران با بیان اینکه جنگ نرم، ذهن و دل مخاطب را تسخیر میکند اظهارد اشت: در این حمله اهداف خود اقدام به تخریب می کنند و همان رفتاری را می کند که دشمن میخواهد.
دژاکام قدرت تخریب جنگ نرم را به مراتب بیشتر از جنگ سخت دانست و گفت: جنگ نرم غیرقابل اندازهگیری، نامحسوس و غیرفیزیکی است.
وی جهل جامعه، مشکلات اقتصادی، سلب حاکمیت جامعه و اختلافات داخلی را پیش زمینه جنگ سخت ذکر کرد و خاطرنشان کرد: نادانی مهمترین عامل سلطه دشمن می باشد.
دژاکام، سلطه و تهاجم فرهنگی را زمانی مقدور دانست که زمینههای داخلی سلطه فراهم شده باشد.
معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی تهران در پایان، از بین بردن انسجام، وحدت و همدلی در جامعه را مهمترین هدف دشمن در جنگ سخت دانست.
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