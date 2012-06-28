خانواده ها در برابر غنی سازی اوقات فراغت فرزندان خود مسئول هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین روز پنج شنبه در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان سمنان در محل فرمانداری سمنان با اشاره به دغدغه مسئولان نسبت به زمان اوقات فراغت فرزندان خود اظهار داشت: در کنار برنامه اوقات فراغت، خانواده ها برای فرزندان برنامه ریزی کنند.

وی تصریح کرد: برنامه های طراحی شده اوقات فراغت باید برای کم کردن دغدغه خانواده ها باشد.

سعدالدین با اشاره به اینکه برنامه های اوقات فراغت باید متنوع و همراه با شور و نشاط باشد اظهار داشت: مسئولان و دست اندرکاران از کاربرد هیچ امکاناتی در برنامه ریزی برای جوانان دریغ نکنند.

وی توجه به خلاقیت جوانان را از اهداف اصلی فعالیت ستاد ساماندهی امور جوانان در کشور برشمرد و گفت: 13 برنامه مدون در کشور مانند سند ازدواج، اشتغال، مسکن، هویت جوانان به امور جوانان تهیه شده است.

وی در پایان اظهار داشت: تمام برنامه های کشور افق و چشم انداز با نشاط و روشنی برای جوانان ترسیم می کند.