به گزارش خبرنگار مهر، همایون هاشمی ظهر پنج شنبه در مراسم طرح آفتاب که در مجتمع فرهنگی امیران برگزار شد، افزود: با گذشت سه دهه از تشکیل بهزیستی این سازمان فعالیت های گسترده ای دارد به نحوی که بیش از 154 فعالیت تخصصی توسط این سازمان در حوزه های مختلف انجام می شود.



وی با اعلام اینکه بیش از سه میلیون و 200 هزار نفر از خدمات مستقیم سازمان بهزیستی استفاده می کنند ادامه داد: بیش از 10 میلیون نفر نیز از خدمات درمانی، پیشگیری و توانبخشی بهره مند شده اند.



رئیس سازمان بهزیستی کشور از ایجاد اشتغال، تهیه مسکن و افزایش مستمری ها به عنوان فصل جدیدی در خدمات یاد کرد و بیان داشت: توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی و توجه ویژه به این عرصه از دیگر خدمات جدیدی است که با اجرای طرح آفتاب میسر می‌شود.