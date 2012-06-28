به گزارش خبرنگار مهر علی لاریجانی قبل از ظهر پنجشنبه در حاشیه کلنگ زنی بنیاد علمی و فلسفی سهروردی افزود: اقتصاد پایدار از شرایط مهم رشد جامعه است و باید توجه جدی و اساسی به این نکته در کشور صورت بگیرد.

وی با اشاره به وضعیت حال حاضر فرهنگی جامعه افزود: هرچند پس از انقلاب حرکت‌های خوبی در زمینه‌های علمی و فرهنگی در کشور صورت گرفته ولی باید با اتخاذ تدابیر ویژه اقتصادی و سیاسی از این شرایط صیانت شود.

لاریجانی با اذعان به اینکه مشکلات خارجی و فشارهای بیرونی در زمینه مسایل و مشکلات اقتصادی دخالت دارند، ادامه داد: مشکلات در کشور وجود دارد ولی باید این مسایل را با تدبیر حل و فصل کرد.

وی با یادآوری اینکه مشکل گرانی و بیکاری از دردها و معضلات مهم حال حاضر جامعه ایران است افزود: باید وضعیت طوری باشد که فرزندان این مرز و بوم زندگی قابل پیش بینی داشته باشند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:‌ رسیدن به آرامش روانی و داشتن سرپناه در سایه استقرار اقتصاد پایدار تحقق می‌یابد.

لاریجانی افزود: اگر اقتصاد یک کشور ثبات نداشته باشد نباید انتظار استمرار حرکت‌های فرهنگی را داشته باشیم.

وی تاکید کرد:‌ باید تدبیر در همه بخش‌ها و تصمیم گیری‌های جامعه وجود داشته باشد و جوانان بتوانند با بهره گیری از شرایط موجود در مسیر رشد و بالندگی گام برداشته و از این روند به نیکی استفاده کنند.

لاریجانی در ادامه ملت ایران دارای ریشه غنی فرهنگی عنوان کرد و با اشاره به بیان گهربار پیامبر اکرم (ص) در خصوص دستیابی ایرانیان به دانش و علم حتی در ثریا افزود: این بیان پیامبر اکرم(ص) نشانگر برخورداری ملت ایران از فرهنگ غنی است و این یک خصوصیت مهم و بارز فرهنگی در طی دوران مختلف تاریخ کشور بوده است.

وی ریشه های فلسفه یونانی را برگرفته از فلسفه ایرانی دانست و افزود: به دلیل مبادلات اقصادی بین ایران و یونان و در پی آن تبادلات فرهنگی، فلسفه و فرهنگ ایرانی در یونان ریشه پیدا کرد.

لاریجانی با تاکید بر اینکه فلسفه اشراقی فلسفه پیشتاز در ایران و جهان بوده است افزود: جامعه باید نسبت به فلسفه سهروردی و مکتب فلسفی اشراق آگاه و حساس باشد.

وی با تاکید بر اینکه تفکر فلسفه اشراق را جدید را در نظر گرفته است زمینه های ذوقی و به تبع آن گستردگی حکمت مشایی از این حکمت به عنوان حکمت جامع تعبیر می کنند.